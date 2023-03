Če bi znali in si upali več, ne bi govorili o tranziciji

V nadaljevanju preberite:

Slovenska liga ima spodoben ritem in je tudi dovolj atraktivna, oboje je v skladu z vložkom, omejenimi človeškimi viri in ustreznostjo igrišč. Vprašanje pa je, ali ima dovolj pogumnih trenerjev, ki si zaradi pomanjkanja kakovosti posamičnih igralcev ne upajo vztrajati pri osebnem igralnem idealu in se raje odločijo za »lažjo pot« – za zaprte postavitve, za omejevanje slabosti, za nasprotne napade s čim manj dotiki, za čim manj (igre) izzivanja nesreče ...