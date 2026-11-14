Sloviti napadalec bo presenečen, če bo čez 18 mesecev Pochettino Šeškov trener

Za rdečimi vragi iz Manchestra je pester teden. Poslovili so se od trenerja Michaela Carricka in nemudoma našli njegovega naslednika. Argentinski strateg Mauricio Pochettino bo s klubom podpisal pogodbo do poletja leta 2029, v Manchester pa bo odpotoval v sredo, preden se bo z igralci sestal v četrtek, je poročal Sky Sports.

A nekdanji igralec in analitik Gary Lineker meni, da Pochettino na klopi Uniteda ne bo zdržal dlje kot 18 mesecev. »Mislim, da bo Pochettino prevzel vodenje kluba in verjetno bodo imeli spodoben začetek ter se nekaj časa dobro držali,« je na podkastu The rest is football povedal Lineker. »Mislim, da je za Pochettina Manchester United velik klub, velik po imenu. Odšel bo tja, nato pa bo razočaran nad tem, kako se bodo stvari razvijale v prihodnosti in če bo čez 18 mesecev še vedno tam, bom presenečen.«

A nekdanji voditelj oddaje Tekma dneva na britanskem BBC-ju problema ne vidi v Argentincu, temveč v strukturi kluba z Old Trafforda. »In mislim, da pravi problemi niso povezani s trenerjem. Ti fantje so vsi dobri trenerji. Poglej si samo nekatera imena, ki so jih imeli v zadnjih desetih letih. Koliko jih je že, dvanajst trenerjev, ki so odšli od časa Alexa Fergusona? In vsi odidejo ter rečejo, da je v klubu prava zmeda,« je prepričan nekdanji odlični napadalec Leicesterja, Barcelone in Tottenhama.

Gary Lineker meni, da pri klubu niso podprli Michaela Carricka. FOTO: Oli Scarff/Reuters

Pochettino bo postal tretji trener rdečih vragov letos, potem ko je vodstvo kluba že v začetku januarja odslovilo Rubena Amorima. Nato je vodenje začasno prevzel Carrick, ki je po dobrih uvodnih rezultatih s klubom maja sklenil pogodbo. A Lineker je mnenja, da vodstvo angleškega stratega v prestopnem roku ni podprlo z investicijami.

»Vedno se bo našlo trenerje, ki jih je mogoče kriviti, in poleti niso ustrezno podprli Carricka. Res ga niso. V drugi polovici pretekle sezone je bil odličen. Res je, da niso igrali v evropskih tekmovanjih in so se zanašali na protinapade, a ne vem, kako dolgo bodo vodilni pri Manchester Unitedu lahko še tako ravnali,« je zatrdil.

Pochettino bo rdeče vrage prvič vodil na derbiju z Liverpoolom, ki je na sporedu 22. novembra.