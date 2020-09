FOTO:Če bo Lionel Messi zapustil Barcelono, bo tudi manj turistov

Ljubljana

Najmalajši oboževalci Argentinca so obupani. FOTO: Pau Barrena/AFP



Argentincu 118 milijonov evrov, a je močna blagovna znamka



Prava pot je prenova

Prihodki od prodaj dresov bi se v primeru Messijevega odhoda krepko zmanjšali, manj prihodkov bi imela tudi katalonska prestolnica, ker bi jo obiskalo manj turistov. FOTO: Pau Barrena/AFP

Lionel Messi in Pep Guardiola naj bi združila moči pri Manchester Cityju. FOTO: Albert Gea/Reuters

- Odhodiz Barcelone bi lahko ustvaril pogoje za popolno finančno prenovo kluba, piše francoska tiskovna agencija AFP. Čeprav bi bila Barcelona tako na igrišču kot pri poslovanju strta po odhodu odličnega Argentinca, bi lahko to dolgoročno pripomoglo k večji stabilnosti kluba.Messi se bo po skupno 21 letih pri katalonskem ponosu v iskanju novih izzivov bržkone odpravil drugam. Njegov oče in agentje pred sredinim sestankom s predsednikom klubadejal, da bo njegov sin le stežka ostal na Camp Nouu, a da se z drugimi klubi še ni pogovarjal.Če Messi za Barcelono ne bo več igral, bo to imelo velike posledice v katalonski prestolnici. Tiste nogometne so jasne, saj bo Barca ostala brez enega najboljših, če ne najboljšega, nogometaša v zgodovini. Nepomembne pa niso niti finančne posledice za klub, ki je letos ostal brez lovorik.Triintridesetletnik pri Barceloni na sezono zasluži okoli 118 milijonov evrov vključno z bonusi, a pomembna je tudi njegova blagovna znamka, ki klubu prinese ogromno dohodkov za pokrivanje tekočih stroškov.Poleg 200 milijonov evrov, ki jih je zaradi pandemije novega koronavirusa po besedah iz kluba izgubila Barcelona, je tu še prenesen dolg iz leta 2019, ki prav tako znaša okoli 200 milijonov evrov. Za potrebe odplačevanja dolga si je klub od ameriškega investicijskega sklada izposodil 140 milijonov evrov, obenem pa je klub za plače nogometašev v sezoni 2018/19 zapravil okoli 542 milijonov evrov.Ob teh številkah bi denar od Messijevega prestopa, četudi ne bi znašal ravno 700 milijonov evrov, kot veleva odkupna klavzula v pogodbi 33-letnika, prišel še kako prav.O tem se v kolumnah sprašujejo tudi španski novinarji, ki so prepričani, da bi se morala Barcelona »pogajati, doseči dogovor ter se nato z veliko vsoto denarja v malhi le nasmehniti«.To bi obenem preprečilo vojno med predsednikom kluba Josepom Bartomeuom in nogometno legendo, saj oba že dlje časa stojita na nasprotnih bregovih. Navijači pri tem jasno ne želijo, da bi izgubili tako vplivnega nogometaša, še piše AFP.Ob vseh finančnih zagatah in prestopu Messija bi bila prenova prava pot, pravi nekdanji predsednik kluba. Vseeno pa dodaja, da bi Barcelona doživela večjo blamažo, kot je bil poraz v četrtfinalu lige prvakov proti Bayernu z 8:2, če bi Messi odšel za nižjo ceno kot 700 milijonov evrov.A možnost polnega izplena prestopne klavzule ni verjeten, saj tudi najbogatejši klubi za odkup enoletne pogodbe 33-letnega nogometaša, četudi je to Messi, ne bi zapravili toliko denarja. Že manjši znesek pa bi klub usmeril v boljšo finančno prihodnost, je za AFP ocenil ekonomist in poznavalec razmer v Barceloni»Večji del denarja, namenjenega za plače, je porabljenega za Messija in,« je izpostavil. Ob tem ocenjuje, da bi odhod obeh - italijanski mediji v zadnjih dneh poročajo, da je Suarez blizu prihoda v Juventus – omogočili novemu trenerjuveč manevrskega prostora za prenovo ekipe po lastni viziji.Vseeno pa ni moč zanemariti vpliva na dohodke kluba, če bi Messi odšel iz Barcelone. Klub ima po besedah priznanega ekonomista najvišje dohodke na svetu, in sicer v višini 854 milijonov evrov, od tega marketinški del te vsote znaša kar 381 milijonov evrov.»Jasno je, da bi Messijev odhod vplival na te številke, brez Argentinca pa bi lahko sponzorji kot so Rakuten in Beko, ki klubu na leto prineseta 74 milijonov evrov, precej zmanjšali svoje vložke,« je poudaril Gay de Liebana.Sprašuje se tudi, ali bi ob odhodu Argentinca mesto še vedno obiskalo toliko turistov in ali bi navijači še vedno kupovali toliko dresov kluba. Prepričan je, da bi lahko imel odhod Messija in Suareza negativne posledice na marketinški doseg Kataloncev.