Če bo marca ali junija kdo padel »z neba«, ne bo več izgubljen

Nogometni teden je minil v znamenju slovenske reprezentance, ki se je v Teksasu podala v neznane vode, in odhodov slovenskih prvoligašev na priprave v Turčijo. Zavrtel se je prestopni vrtiljak, Celje je v (šampionski?) mozaik dodalo še en pomemben košček, osamitev najboljšega igralca Olimpije pa ni presenečenje.

V novi epizodi podkasta VAR je dolgoletni poročevalec s tekem slovenske nogometne reprezentance Jernej Suhadolnik mnenja, da je selektor Matjaž Kek lahko zadovoljen z doseženim. »Vsi so bili po tekmi dobre volje, selektor Kek je celo pozdravil navijače in se z njimi slikal, tako da je bila akcija relativno uspešna,« uvodoma pove Suhadolnik, a dodaja: »Slovenija je igrala dobro predvsem v prvem polčasu, ki je na takšnih prijateljskih tekmah edini pravi pokazatelj, preden z menjavami pade ritem. Le selektor Kek ve, na koga je bil posebej pozoren in kaj je videl na tekmi, upajmo, da še koga v polju, ne le Igorja Vekića, ki ga je izpostavil.«

Akcija za zmagoviti zadetek je bila izpeljana učbeniško. »Bila je, kot rečemo, top. Gradišar je žogo poslal po edini možni poti med vratarjem in branilcem v gol. Akcija se je začela s čvrsto igro na telo na sredini igrišča, Slovenci so imeli veliko teh ukradenih žog, precej več kot ponavadi, kar je bilo nenavadno, a je to odvisno tudi od kvalitete nasprotne ekipe. Bilo pa je kar nekaj dobrih akcij z odvzetimi žogami in protinapadi, tu gre pohvala tudi trenerskemu štabu, da je ekipa delovala tako uigrano.«

Kek si je po tekmi zaželel več tovrstnih priložnosti za širjenje igralskega bazena, a je zaradi koledarja slovenske lige še eno dodatno okno skoraj nemogoče. Lahko bi odigrali dve tekmi v januarskem terminu (»Lahko bi v torek igrali še z eno od selekcij npr. Mehike, preden bi odšli domov.«), za igralce so takšne izkušnje neprecenljive: »Vedno se lahko zgodi, da marca ali junija nekdo od teh igralcev 'pade z neba' v reprezentanco, pa ne bo več izgubljen. Vedel bo, kje prevzame torbo in opremo, na koga se mora obrniti, ko pride na zbor, kakšen je način dela, poznal bo vse obraze. Prilagoditev bo zato najkrajša možna.«

Menalo je naložba za Evropo

Luka Menalo je v Ljubljani pustil dober vtis. Kakšnega bo v Celju? FOTO: Jure Eržen

Pestro je tudi dogajanje v slovenskih prvoligaših. Vodilno Celje bo naslov prvaka napadlo z Luko Menalom, izkušenim hrvaškim napadalcem, ki je bil del šampionske Olimpije, v Celje pa prihaja kot posojeni nogometaš Dinama. »Nisem prepričan, da bo po kvaliteti izstopal, je pa še ena dobra možnost za Damirja Krznarja. Za naskok na naslov prvaka mislim, da Menala ne potrebujejo, to je bolj naložba za naslednjo sezono in Evropo, tudi Maribor je v najboljših sezonah ključne okrepitve kupoval pozimi,« prihod 27-letnika kot dolgoročno investicijo vidi Suhadolnik.

V Olimpiji odmeva zgodba Ruija Pedra, ki ni želel podaljšati pogodbe, zato mu je vodstvo kluba dalo jasno vedeti, da v Ljubljani do konca sezone ne bo več igral. »Dokler se držijo pravil, torej ima Rui Pedro dostop do prve ekipe in prvega trenerja, potem imajo vso pravico, da ga posedejo na tribuno. Če igralec ne želi podaljšati pogodbe, da bi ga klub lahko poleti prodal z odškodnino, želijo izsiliti podaljšanje pogodbe tudi tako, da mu onemogočijo, da si dviguje ceno. Jasno je, kaj klub od njega želi in če Rui Pedro na to ni pripravljen, je po mojem mnenju prav, da je na tribuni.«