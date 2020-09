Nyon - Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Nyonu izžrebala pare tretjega kola kvalifikacij za evropsko ligo. V bobnu so bile tri slovenske ekipe, Mura, Olimpija in Celje. Mura bo v primeru dveh zmag proti estonskemu Nomme Kaljuju in nato danskemu Aarhusu v Murski Soboti gostila evropskega prvaka iz leta 1988 PSV Eindhoven.

Celje med Armenijo in Luksemburgom

Olimpijo ob zmagi proti Zrinjskemu čaka gostovanje pri zmagovalcu dvoboja med kazahstanskim Kaisar iz Kizilorda in Hapoelom s Cipra. Državni prvak Celje, ki je v drugem krogu prost, bo 24. septembra igral doma proti zmagovalcu dvoboja Ararat iz Armenije in Fola Esch iz Luksemburga.