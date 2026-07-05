Če bo treba, bo Angležem lahko pomagala čarobna modra tableta

Nadmorska višina glavnega mesta Mehie Ciudad de Méxica je pred tekmo med Mehiko in Anglijo v noči na ponedljek na svetovnem prvenstvu v nogometu postala ena glavnih tem razprav. Pozornost je pritegnila nekoliko nenavadna možnost – uporaba viagre.

Britanski tabloid The Sun je poročal, da bi angleški nogometaši lahko zakonito uporabljali zdravilo viagra, katerega učinkovina je sildenafil, saj ta ni na seznamu prepovedanih snovi Svetovne protidopinške agencije (WADA). Seznam prepovedanih snovi za leto 2026 velja od 1. januarja letos in določa, katere snovi in metode so prepovedane v mednarodnem športu.

Časnik je poudaril, da bi lahko angleška zdravniška služba, če bi presodila, da bi sildenafil igralcem pomagal pri prilagajanju na veliko nadmorsko višino stadiona Azteca, zdravilo uporabila brez kršitve protidopinških pravil. Hkrati pa je jasno zapisal, da ni nobenih dokazov, da bi angleška reprezentanca dejansko nameravala poseči po viagri.

Viagra širi pljučne krvne žile

Razlog za razpravo je stadion Azteca, ki leži na več kot 2200 metrih nadmorske višine. Zaradi redkejšega zraka imajo neprilagojeni športniki običajno več težav z dihanjem, hitreje se utrudijo in počasneje okrevajo med intenzivnimi napori.

Angleški selektor Thomas Tuchel bi lahko dal »povelje« za uporabo čudežne modre tabletke. FOTO: Rodrigo Oropeza/AFP

Kot pojasnjuje britanski The Guardian, lahko takšne razmere predvsem gostujočim ekipam zmanjšajo telesno zmogljivost, zlasti pri ponavljajočih se sprintih in visoko intenzivni igri. Zato se je pojavila viagra, saj sildenafil širi pljučne krvne žile in zmanjšuje tlak v pljučnem obtoku. Njegove učinke so znanstveniki preučevali tudi pri izpostavljenosti veliki nadmorski višini. A strokovnjaki tudi opozarjajo, da njegov učinek ni treba precenjevati. Tudi The Sun navaja raziskave, po katerih je vpliv sildenafila omejen pri višinah pod 4000 metri, Ciudad de México pa leži precej nižje.

Sildenafil ni na seznamu prepovedanih snovi

Po veljavnih pravilih WADA sildenafil ni med prepovedanimi snovmi, zato njegova uporaba sama po sebi ne pomeni dopinškega prekrška. Seveda mora biti morebitna uporaba zdravila medicinsko upravičena in v skladu s pravili posamezne reprezentance.

Glavna prednost Mehike ni morebitna uporaba kakršnih koli zdravil, temveč domače okolje. Mehiški reprezentanti so precej bolje prilagojeni razmeram na stadionu Azteca, kjer se žoga zaradi redkejšega zraka giblje drugače, napor pa je za neprilagojene igralce večji.

Anglijo zato čaka zahteven fizični, taktični in psihološki preizkus. Mehika na prvenstvu še ni prejela gola, poleg tega pa bo imela tudi glasno podporo domačih navijačev. Nadmorska višina sama po sebi ne zagotavlja zmage, lahko pa odločilno vpliva na potek tekme, predvsem v zaključku, ko so moči igralcev že na preizkušnji.