Če bo treba, bodo rezerviste skrili pred peklensko vročino

Zgodnji termini tekem na svetovnem prvenstvu pod žgočim soncem in visokimi temperaturami, ki bodo presegale tudi 40 stopinj Celzija na nekaterih prizoriščih že vznemirjajo selektorje. Nemec na klopi Anglije Thomas Tuchel je razkril, da razmišlja o tem in da ima rešitev.

»Če nam bo pomagalo, ko bodo vstopili v igro, se bomo odločili tako, da bomo rezerviste raje pustili v hladnejših prostorih na stadionih in bodo tekmo spremljali po televiziji,« povedal natančni selektor, ki bi sicer raje videl, da o tej potezi ne bi bilo treba razmišljati.

»Nihče tega ne mara, vsi želimo, da so igralci na rezervni klopi in čutijo energijo ter jo prenašajo na igrišče. Vedno je bolje, če so lahko z nami,« je še dodal 52-letni strokovnjak, ki je na poletnem klubskem SP videl, kako so se moštva in igralci na podoben način izognili peklenski vročini.