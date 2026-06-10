Če ga bo že kdo prehitel, bi si želel, da bi bil to Messi

Ali bi znali – tako na prvo žogo – odgovoriti na vprašanje, kdo je najboljši strelec svetovnih prvenstev v nogometu? Ne, to ni legendarni Brazilec Pelé, na prestolu nista niti slavna Argentinca Diego Maradona ali Lionel Messi, največ golov na mundialih doslej ni zabil niti portugalski velezvezdnik Cristiano Ronaldo. Je pa blizu številki 1 nekdanji brazilski as s tem imenom: Ronaldo Luís Nazarío de Lima, ki je na drugem mestu večne lestvice. Na vrhu pa kraljuje Nemec – Miroslav Klose.

»Miro«, kakor so na vrhuncu kariere preprosto imenovali napadalca s sijajnim nosom za gol, ki je sicer luč sveta ugledal v mestu Opole na jugu Poljske, je na svetovnih prvenstvih ...