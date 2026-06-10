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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Če ga bo že kdo prehitel, bi si želel, da bi bil to Messi

Nekdanji nemški as Miroslav Klose si od leta 2014 lasti strelski rekord na svetovnih prvenstvih. Lionel Messi in Kylian Mbappé bi ga lahko zrinila z vrha.
Miroslav Klose je po doseženih golih pogosto izvajal salte. FOTO: Shaun Best/Reuters
Galerija
Miroslav Klose je po doseženih golih pogosto izvajal salte. FOTO: Shaun Best/Reuters
Miha Šimnovec
10. 6. 2026 | 19:07
10. 6. 2026 | 19:43
5:04
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Ali bi znali – tako na prvo žogo – odgovoriti na vprašanje, kdo je najboljši strelec svetovnih prvenstev v nogometu? Ne, to ni legendarni Brazilec Pelé, na prestolu nista niti slavna Argentinca Diego Maradona ali Lionel Messi, največ golov na mundialih doslej ni zabil niti portugalski velezvezdnik Cristiano Ronaldo. Je pa blizu številki 1 nekdanji brazilski as s tem imenom: Ronaldo Luís Nazarío de Lima, ki je na drugem mestu večne lestvice. Na vrhu pa kraljuje Nemec – Miroslav Klose.

»Miro«, kakor so na vrhuncu kariere preprosto imenovali napadalca s sijajnim nosom za gol, ki je sicer luč sveta ugledal v mestu Opole na jugu Poljske, je na svetovnih prvenstvih ...

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