Če je zmogel Miran Pavlin, bo tudi Josip Iličić

Josip Iličić je zadnji veliki derbi začel in končal na igrišču. Skoraj 100 minut je največji slovenski virtuoz po Zlatku Zahoviću z nizkim bolečinskim pragom oddelal v visokem ritmu in utrpel ter pretrpel veliko udarcev. V preteklosti jih ni znal najbolje prenašati in se je kaj hitro vdal. Iličić je mlajšim tekmecem v zeleno-belih dresih, med njimi tudi več kot deset let mlajšim, dal lekcijo. Okej, mojstru, kot je on, ne sežejo do kolen, toda velja spomniti na bistvo: Iličić je pozimi vstopil v 37. leto starosti in je v vlogi obuditelja vijolične lepše prihodnosti. Bliže 40. kot 30. letu je pod dirigentsko paličico najboljšega slovenskega trenerja Anteja Šimundže in ob še drugem starostniku z virtuozno levico, dva meseca starejšemu hrvaškemu Alžircu El Arbiju Soudaniju, igralec, ki drži nad vodo mariborski projekt.