Če kdo, potem Dušan Kosić ve, kako opraviti z Irci

Ljubljana - Ko se bo v sredo ob 19. uri na štadionu Ujpesta v Budimpešti začela prva in edina tekma prvega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov med slovenskim prvakom Celjem in irskim Dundalkom, bodo spomini le še preteklost. Spomini trenerja Celja Dušana Kosića na tekmece z irskega otoka so izključno prijetni; ko je bil še igralec, je z Olimpijo izločil Shelbourne, ko je bil trener, pa Bohemians. Oba sta iz Dublina.Z 1:0 in 3:2 je bila Olimpija leta 2003 s Kosićem na igrišču in pokojnim Suadom Beširevićem na trenerskem stolčku boljša od žilavih tekmecev, osem let pozneje pa je pod Kosićevo taktirko z 2:0 in 0:0 ...