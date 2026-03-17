Nogomet

Če ne bi šel v največji klub na svetu, bi do konca življenja ostal v PSG

Kylian Mbappe je otrokom razkril, da bo pariški klub za vedno v njegovem srcu. V madridski Real je odšel, ker je največji klub na svetu.
Po krajši odsotnosti zaradi poškodbe bo Kylian Mbappe (v sredini) na voljo trenerju Alvaru Arbeloi za nocojšnjo povratno tekmo osmine finala lige prvakov v Manchestru. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters
G. N.
17. 3. 2026 | 08:25
Kylian Mbappe in Paris Saint-Germain sta se razšla brez stiska rok in s sodno bitko, toda Realov napadalec je v pogovoru s skupino otrok z invalidnostjo v oddaji »beUNITED na beIN SPORTS« razkril, da je evropski prvak v njegovem srcu.

»Sedem let sem preživel pri PSG, bilo mi je v čast. Mislim, da tega nisem dovolj povedal ali pokazal, ampak vedno sem se zavedal svojih korenin in kako odličen je PSG. Vedno sem govoril, da je to največji klub v Franciji in eden najboljših na svetu. Šel sem v največji klub na svetu. Vedno sem govoril, da je to edini klub, zaradi katerega bi zapustil PSG,« je bil iskren Mbappé, najboljši strelec kluba z 256 goli na 308 tekmah. Z njim je osvojil 15 lovorik, vključno s šestimi naslovi francoskega prvaka.

Francoski zvezdnik je še dodal: »Če ne bi mogel iti v Real Madrid, bi ostal pri PSG do konca življenja. Sanjal sem o igranju za ta klub in sem zelo vesel zaradi tega. Še vedno gledam njegove tekme, saj imam veliko prijateljev in trenutno igrajo zelo dobro.«

Mbappe je pri Realu ohranil svojo strelsko spretnost, saj je zabil 82 golov in dodal 11 asistenc na 92 ​​tekmah. Po odsotnosti zaradi poškodbe levega kolena bo nocoj nared za povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Manchester Cityju.

