Če ne bo nadaljevanja, bo Olimpija prvak, predlaga Uefa

- Evropska nogometna zveza Uefa bo v torek opravila videokonferenco z vsemi 55 članicami in se z njimi pogovorila o aktualnih temah. Predlagala bo, da se evropsko prvenstvo prestavi na december ali poletje 2021, hkrati pa naj bi nacionalnim zvezam priporočila, da v primeru dokončne odpovedi prvenstev za prvaka razglasijo vodilno ekipo ta čas.Vodilni možje Uefe zna čelu imajo dve možnosti glede evropskega prvenstva, ki bi se moralo v dvanajstih državah začeti 12. junija. Ena je prestavitev na december letos, druga pa na podoben termin kot letos, vendar leta 2021.Ob tem bo nacionalnim zvezam priporočila, da v luči enakopravnosti za prvaka razglasijo ekipo, ki je bila v času prekinitve na prvem mestu. Seveda od predpostavki, da se prvenstvo ne bo nadaljevalo. Enako velja za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja oziroma v nižji ali višji rang tekmovanja.Če bo to obveljalo, bo na primer v Sloveniji prvak Olimpija, v Italiji Juventus, v Španiji Barcelona, v Angliji Liverpool, v Nemčiji Bayern München, v Franciji PSG ...Uefa je imela do zdaj v vsej svoji zgodovini le en tak primer; leta 1999, ko je bil predsednik Šved, je morala zaradi posredovanja Nata v Srbiji razglasiti prvaka. To je postal Partizan, ki je bil 12 krogov pred koncem na prvem mestu.