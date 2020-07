Če ne gre drugače, gre z bele točke

Ljubljana

Zinedine Zidane iz tekme v tekmo potrjuje, da je njegovo trenersko filozofija oblikovala italijanska trenerska doktrina. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Samo še čudež lahko Thibauta Courtoisu prepreči veliko prestižno zmago v vratarskem dvoboju z Janom Oblakom. FOTO: Sergio Perez/Reuters

- Enajstmetrovka za Real! In zmaga. Madridski beli ne blestijo, a zmagujejo in še razburjajo navijače Barcelone, ki domala v vsaki mejni sodniški odločitvi vidijo teorijo zarote. Toda sinoči proti žilavemu mestnem palčku Getafeju niso imeli razlogov za iskanje zarot. Branilecje v 78. minuti spretno vrgel iz igre tekmeca, ki ga je pokosil. Kapetanje zanesljivo zadel za minimalno zmago.po italijansko, pragmatično, brez lepote in po načelu bolje prejeti gol manj, kot zabiti gol več, vodi Real 34. naslovu in prvemu po dveh sušnih sezonah naproti. Dvoboj z Getafejem je bil mali finale, ki je Real potisnil v vlogo, ko o naslovu prvaka odloča izključno sam. Real je v post koronski sezoni nanizal šest zmag.»Kristalno jasno je, da s štirimi točkami prednosti sami odločamo o svoji šampionski usodi. Ker je Barceloni spodrsnilo, smo vedeli, da je bila tekma proti Getafeju izjemno pomembna. Tekmec jer bil trd, toda odločila je naša moštven drža, enotnost. Enajstmetrovka? To je bila klasičen dvoboj ena na ena,« je povedal junak mestnega dvoboja Carvajal.Vse bliže zmagi v vratarskem dvoboju zje tudi. V 29 tekmah je prejel le 18 golov (0,62 na tekmo), Jan Oblak v 33 tekmah 25 (0,76).Do konca prvenstva je še pet kol. Madridčani, ki imajo od Kataloncev tudi boljši medsebojni izkupiček, zaradi česar njihova prednost znaša pet točk, v nedeljo čaka najbrž najtežja tekma, gostuje v vročem Bilbau.