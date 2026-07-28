Če so Celjani srečni, lahko tudi srečno napredujejo

Tretji poskus Celjanov za preboj v ligo prvakov v zadnjih šestih letih se je minulo sredo v Albaniji začel stresno in neprepričljivo. Slovenski prvaki proti Egnatii, ki jo je lansko leto v 3. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo izločila Olimpija, resda niso izgubili, toda izid 3:3 in predvsem velika nezanesljivost v obrambi sta pred drevišnjo povratno tekmo na stadionu Z'dežele (20.15) aktivirala stanje popolne pripravljenosti. Vložek je prevelik, da bi se ambiciozno celjsko vodstvo s predsednikom Valerijem Kolotilom kar tako sprijaznilo z morebitnim slovesom že na prvi evropski oviri. V igri je preveč milijonov evrov in veliko ugleda. Preboj v ligaški del tekmovanja zagotavlja najmanj 18,6 milijona evrov, poraz v zadnjem kvalifikacijskem dejanju pa bi še vedno pomenil stopničko več v primerjavi z zadnjima evropskima sezonama in napredovanje v evropsko ligo. Ta dosežek bi bil vreden 4,2 milijona evrov.