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Nogomet

Če so Celjani srečni, lahko tudi srečno napredujejo

Slovenski prvaki drevi tretjič lovijo napredovanje v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. Manj živčnosti in kaosa ter več kompaktnosti.
Celjani so dvakrat obtičali v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov, tretja priložnost za napredovanje v 3. kolo je najlepša. FOTO: NK Celje
Galerija
Celjani so dvakrat obtičali v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov, tretja priložnost za napredovanje v 3. kolo je najlepša. FOTO: NK Celje
Gorazd Nejedly
28. 7. 2026 | 05:00
5:47
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Tretji poskus Celjanov za preboj v ligo prvakov v zadnjih šestih letih se je minulo sredo v Albaniji začel stresno in neprepričljivo. Slovenski prvaki proti Egnatii, ki jo je lansko leto v 3. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo izločila Olimpija, resda niso izgubili, toda izid 3:3 in predvsem velika nezanesljivost v obrambi sta pred drevišnjo povratno tekmo na stadionu Z'dežele (20.15) aktivirala stanje popolne pripravljenosti. Vložek je prevelik, da bi se ambiciozno celjsko vodstvo s predsednikom Valerijem Kolotilom kar tako sprijaznilo z morebitnim slovesom že na prvi evropski oviri. V igri je preveč milijonov evrov in veliko ugleda. Preboj v ligaški del tekmovanja zagotavlja najmanj 18,6 milijona evrov, poraz v zadnjem kvalifikacijskem dejanju pa bi še vedno pomenil stopničko več v primerjavi z zadnjima evropskima sezonama in napredovanje v evropsko ligo. Ta dosežek bi bil vreden 4,2 milijona evrov.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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