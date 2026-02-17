Če so Štajerci dvignili glave, naj se spomnijo, kako se je nasukala Olimpija

Evropska jesen je za Celje, zadnjega slovenskega predstavnika v evropskih nogometnih pokalih, že preteklost, sedanjost je evropska pomlad. Operacija osmina finala konferenčne lige in ponovitev lanske uvrstitve v četrtfinale je v zaključnem dejanju. Četrtkova tekma dodatnih kvalifikacij v Prištini (21.00) proti kosovskemu prvaku Driti bo prvo dejanje, drugo povratna tekma, ki bo naslednji četrtek, 26. t. m., v Celju.

Po odhodu španskega čarovnika Alberta Riere so se morali Celjani na hitro preobraziti in privaditi na povsem drugačen ritem ter vzdušje, vključujoč tudi bolj realističen pristop. Ta Celjane nič več ne postavlja v vlogo izrazitih favoritov, pri čemer jim je morda najbolj v pomoč lanska Olimpijina izkušnja, ko so se zeleno-beli že videli v osmini finala. Toda to je bil račun brez krčmarja, banjaluški Borac je bil previsoka ovira.