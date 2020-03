»Če te ob prihodu policije ni, te izženejo iz države«

Ljubljana

Življenje se vrača

vsi poznamo. Seveda, to je tisti kapetan italijanske nogometne reprezentance, ki je v finalu svetovnega prvenstva leta 2006 po enajstmetrovkah premagala Francijo, azzurri so postali najboljši na globusu. Cannavara pa so zaradi izjemnih obrambnih sposobnosti na tem prvenstvu v Nemčiji poimenovali Berlinski zid.Fabio Cannavaro je zdaj trener kitajskega nogometnega prvaka Guangzhou Evergrande, tudi nekdanji za zelo kratek čas selektor kitajske reprezentance, zato lahko marsikaj pove o boju Kitajske proti pandemiji koronavirusa. Pred kratkim se je po petnajstih dneh, preživetih na pripravah v Dubaju, z ekipo vrnil na Kitajsko, in je zdaj z bratom, pomočnikom trenerja, v ločeni karanteni.Cannavaroma in ekipi so ob prihodu na kitajska tla na letališču najprej vzeli vzorce krvi, preverili telesno temperaturo in jih vse skupaj napotili v osebno karanteno za najmanj 14 dni. Komunistične oblasti velesile so v zadnjem času zajezile lokalni prodor koronavirusa, ga ukrotile in nočejo, da se ta zdaj pretihotapi iz tujine.»Moramo biti doma. Policija lahko pride ob vsakem času in izmeri temperaturo, če te ob njihovi kontroli ni, te izženejo iz države. Po karanteni bodo zdravniki opravili novi pregled in če bo vse v redu, bomo dobili nekakšen zdravstveni potni list, da bomo lahko potovali,« pravi Cannavaro.Ta skozi okno opazuje, kako poteka življenje. »Vse se je vrnilo v normalo. Ljudje se sprehajajo, so v parkih, spet obiskujejo restavracije, in to brez mask. Pred mesecem dni na ulici nisi videl žive duše. Nekega dne sem odšel do športnega centra in nisem na poti srečal prav nikogar, le policiste v kontroli in bolnišnično vozilo,« je še omenil legendarni srednji branilec.»Drugi so se Kitajcem smejali, saj da je koronavirus le njihova težava. Zdaj pa so oni premagali pandemijo, saj so sledili zapovedim oblasti. Za časa epidemije so ostali doma, to morajo storiti tudi vsi drugi po svetu. To je edini način, da se virus ne razširi. Moja soproga in otroci so v Neaplju, tam sta tudi starša.Oče je jezen, ker mu moja sestra, ki prinese hrano, to pusti pred vrati stanovanja. A to je najboljši način spoštovanja in ljubezni do očeta, saj je virus še posebej nevaren za starejše ljudi. A oče včasih tudi skoči po cigarete, samo da bi spregovoril nekaj besed s prijatelji. Dal sem mu vedeti, da mora spremeniti navade,« 46-letnik poviša ton.»V moštvu nismo imeli okuženega igralca, upam, da bomo maja začeli s prvenstvom. Že štiri leta sem tukaj, moje izkušnje s Kitajsko so resnično čudovite. Tu si želim praktično obogatiti svoj način vodenja ekipe, za čas, ko bom želel vaditi in voditi kakšno moštvo v Evropi.K zmagi nad koronavirusom pa je na nek način pomagala tudi avtoritativna kitajska oblast, Kitajci so velik narod, ki ga moramo občudovati. Poldruga milijarda prebivalcev je doumela, kako se morajo odzvati v novem položaju, da bi se rešili. Evropska unija pa mora naposled ljudi in njihovo zdravje dati na prvo mesto, ne da so v ospredju nekatere druge stvari.Da ne govorim o evropski nogometni zvezi Uefa, zares je skrajno razočarala, pri odnosu in pri tem, da bi gledala še na kaj drugega kot le na lasten finančni prid. Upam, da njeno pozno sprejetje neizogibnih odločitev ne bo prineslo še kakšnega okuženega posameznika več. Tisti, ki se imajo za nesmrtne, morajo doumeti, da je ta virus demokratičen, okuži lahko prav vse,« je kritiko na Evropejce vsul Fabio Cannavaro.