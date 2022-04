Čechova »čelada« bi v nogometu lahko postala stalnica

Zaradi vse večjega števila poškodb glave predsednik Združenja nemških nevrokirurgov in direktor univerzitetne klinike za nevrokirurgijo v Kölnu Roland Goldbrunner zahteva uvedbo obvezne zaščite glave v nogometu. Zaradi vse hitrejše in ostrejše igre je prepričan, da je prišel čas za spremembe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Vse več je poškodb glave, ki jih poznamo iz ameriškega nogometa ali pa iz ragbija v Angliji. Tam imajo igralci že dolgo čelade in zaščitene glave. V nogometu tega sicer še ni, a mislim, da nas čaka prav to,« je za nemške medije povedal eden vodilnih nevrokirurgov v državi.

Goldbrunner predlaga uvedbo nekakšnih zaščitnih kap, kot jo je denimo uporabljal odlični češki vratar Petr Čech. Debata je v nemški bundesligi zaživela potem, ko so si v treh krogih zaporedoma glave poškodovali nogometaši Arminie Bielefelda, pretekli konec tedna tudi nogometaš Kölna. Vse to potrjuje, da gre za resno težavo.

Da je nogomet že postal gladiatorski posel, potrjuje prav poškodba Jonasa Hectorja, kapetana in branilca Kölna, ki se je poškodoval konec tedna ob trku z nasprotnim nogometašem. S povito glavo se je vrnil na zelenico, čez nekaj minut pa mu je bilo slabo in je moral z igrišča. Za Goldbrunnerja je bil to jasen pokazatelj, da ima nogometaš pretres možganov.