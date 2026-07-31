Čeferin dobil novega zaveznika, proti Infantinu zdaj še tretja celina

Pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina se stopnjuje. Evropski nogometni zvezi (Uefa) in Nogometni zvezi Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) se je v nasprotovanju predlogu Fife o vključitvi zasebnih vlagateljev v upravljanje največjih tekmovanj zdaj pridružila še Azijska nogometna zveza (AFC).

»AFC se solidarno pridružuje Uefi in Concacafu ter izraža resno zaskrbljenost zaradi predloga Fife, da bi v svoja najpomembnejša tekmovanja vključila zasebne vlagatelje,« so sporočili iz zveze s sedežem v Kuala Lumpurju. AFC ima 47 članic, med katerimi so Avstralija, Japonska, Kitajska in Savdska Arabija.

Možnost bojkota skrbi tudi Azijce

AFC se evropski napovedi bojkota za zdaj ni pridružila, vendar je Fifo ostro opozorila na posledice spornega projekta.

»Dejstvo, da je položaj dosegel točko, ko se je v javni razpravi pojavila resnična možnost bojkota svetovnega prvenstva, bi moralo skrbeti vsakogar, ki mu je mar za prihodnost našega športa,« so zapisali.

Predsednik AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa je način, na katerega je Fifa predstavila načrt, označil za nesprejemljivega. Azijci svetovni zvezi očitajo predvsem pomanjkanje posvetovanja in preglednosti ter zahtevajo bolj vključujoče in demokratično odločanje.

Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina je na četrtkovem izrednem sestanku napovedala bojkot vseh tekmovanj Fife, če svetovna zveza ne bo opustila spornega načrta. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Fifa kljub odporu ne odstopa

Uefa, Concacaf in AFC skupaj združujejo 143 od 211 članic Fife. Evropske zveze so že napovedale bojkot vseh tekmovanj pod okriljem svetovne zveze, če ta ne bo popolnoma opustila načrta, medtem ko sta se preostali konfederaciji za zdaj omejili na ostro nasprotovanje.

Fifa kljub vse močnejšemu odporu še ni umaknila predloga. Sporočila je, da razume pomisleke konfederacij in da bodo morebitne spremembe sprejete v odprtem in demokratičnem procesu.