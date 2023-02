Čeferin: Hitro smo se morali odzvati na to grozljivo tragedijo

Evropska nogometna zveza (Uefa) in njen partner, Uefina fundacija za otroke, sta namenila začetno donacijo v višini 200.000 evrov za podporo obsežni humanitarni akciji ob pomoči žrtvam potresa v Turčiji in Siriji. Uefa se bo prihodnji teden poklonila na vseh tekmah klubskih evropskih tekmovanj tudi z minuto molka. Uefa je Turški nogometni zvezi (TFF) namenila 150.000 evrov, fundacija pa je 50.000 evrov namenila organizacijama Bonyan in Tiafi. Gre za nevladni organizaciji, ki se na jugu Turčije in Sirije odzivata na nesrečo.

Uefa proučuje dodatne možnosti za pomoč

Upravni organ evropskega nogometa usklajuje tudi prizadevanja združenj članic, da prispevajo v skupni sklad Uefe in Uefine Fundacije za pomoč ob nesrečah. »Uefa želi s to donacijo pomagati pri takojšnjem humanitarnem odzivu na to grozljivo tragedijo,« je danes dejal predsednik zveze Aleksander Čeferin. »Prav tako se želim zahvaliti našim združenjem članic za hiter in sočuten odziv ter podporo, ki so jo nudili prizadetim v tem groznem dogodku,« je še dodal 55-letni Slovenec.

Zveza preučuje tudi možnosti organizacije dodatnih dejavnosti zbiranja sredstev med finalnim tednom letošnje lige prvakov, saj bo finale letos gostil Istanbul. Nadaljnje podrobnosti o tem bodo objavili v prihodnjih tednih. V znak podpore Turčiji in Siriji ter spoštovanja do žrtev potresov je Uefa napovedala še, da bo prihodnji teden na vseh tekmah pod njenim okriljem pred začetkom potekala minuta molka. Za enako potezo so se odločile tudi lige v Italiji, Angliji, Španiji, Franciji in Nemčiji.