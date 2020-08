Čeferin: Igralci so v Lizboni bolj na varnem, kot bi bili doma

»Svet se ne sme ustaviti zaradi tega virusa«

Po mnenju Čeferina bi bilo težko izpeljati turnir osmerice v maju, čeprav so odzivi na letošnji turnir pozitivni. FOTO: Andreas Solaro/AFP



Vseskozi je verjel v uspešnost zaključnega turnirja

Predsednik Evropske nogometne zvezeje v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da bo letošnji zaključni turnir lige prvakov v Lizboni edinstven dogodek, saj v prihodnjih letih enostavno ni časa, da bi ga izpeljal v tej obliki.Turnir najboljših osmih evropskih ekip v mehurčku na Portugalskem se je začel sinoči s prvo četrtfinalno, končal pa se bo. »Takšen turnir bi lahko bil zanimiv v prihodnje, vendar mislim, da ga je nemogoče izpeljati, saj je koledar tekem in tekmovanj preveč zgoščen,« je dejal Čeferin v Lizboni. »Enostavno. Mislim, da je nemogoče,« je poudaril Čeferin.Pred izbruhom pandemije novega koronavirusa je Uefa proučevala možnosti za preoblikovanje lige prvakov.. Koronska kriza je tudi Uefi močno spremenila načrte. Čeferin je prepričan, da se bo letošnja sezona uspešno končala tako v ligi prvakov kot evropski ligi, ki po podobnem sistemu poteka v Nemčiji.»Po naravi sem optimist. Verjamem, da se bodo zadeve okoli virusa izboljšale in da se bo nogomet naslednje leto vrnil v normalne tirnice. Tu mislim predvsem na gledalce, ki so duša tega športa,« je dejal Čeferin. »Veste, daNato smo imeli načrt B, načrt C, načrt D ... Moramo se prilagoditi, saj se svet ne sme zaustaviti zaradi tega virusa,« je dodal Slovenec, ki je predsednik Uefe postal 2016. »Pričakujem in upam, da bomo čim prej dobili cepivo, kajti naši načrti za naslednje leto ne predvidevajo več tovrstnih turnirjev,« je povedal Čeferin.Pogovor za AFP je potekal dan po uvodni četrtfinalni tekmi, ki so jo Parižani dobili v izdihljajih. »Vseskozi sem verjel v projekt zaključnega turnirja. Na trenutke sem bil malce živčen, a vseskozi prepričan, da nam bo uspelo. Zdaj, ko so vse ekipe tukaj v mehurčku na Portugalskem, mi je precej odleglo. Igralci so bolj na varnem, kot bi bili doma, kjer bi imeli več stikov z bližnjimi in prijatelji,« je zaključil Čeferin.