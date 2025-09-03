  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Čeferin: Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, a smo še vedno disciplinirani

    Aleksander Čeferin je spregovoril o prepovedih nastopov športnikov zaradi vojn in o slovenskem športnem fenomenu.
    Aleksander Čeferin je pogosto deležen vprašanj o izjemnih uspehih slovenskih športnikov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Aleksander Čeferin je pogosto deležen vprašanj o izjemnih uspehih slovenskih športnikov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    M. R., STA
    3. 9. 2025 | 11:51
    3. 9. 2025 | 11:51
    5:01
    Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v pogovoru za spletni portal Politico dejal, da je proti prepovedim nastopov športnikov zaradi vojn, ki jih vodijo njihove države. Posebej ostro kritiko je namenil svetovnim voditeljem, »brezskrbnim politikom, ki prispevajo k izgubi življenj in uničenju civilistov v velikem obsegu«.

    Glede ruskega napada na Ukrajino je izpostavil, da se vojna mora ustaviti, obenem pa si želijo pripeljati ruske športnice in športnike, predvsem mlade, nazaj na mednarodna tekmovanja, iz katerih so izključeni.

    Spregovoril je tudi glede ruskega napada na Ukrajino, kjer je opozoril, naj se vojna zaustavi, ruske športnice in športnike pa si želi pripeljati nazaj na tekmovanja: »Želeli smo pripeljati nazaj mlade, fante in dekleta, mlajše od 17 let, in dobili smo celo podporo našega izvršnega odbora. Potem pa je bila to takšna politična histerija. Takšen pritisk na nekatere člane izvršnega odbora; niso se premislili, ampak so nas prosili, naj počakamo, ker so bili zasebno, osebno tako napadeni, da tega niso mogli več prenašati.«

    Glede Gaze in morebitne izključitve izraelskih športnikov iz tekmovanj pa je povedal, da ga to, kar se dogaja s civilisti, »osebno boli in ubija«. Toda iz drugega zornega kota ni zagovornik prepovedi nastopov športnikom. »Kajti kaj lahko športnik stori svoji vladi, da bi ustavil vojno? Zelo, zelo težko. Zdaj je prepoved uveljavljena za ruske športnike, mislim, tri leta in pol. Se je vojna ustavila? Ni se.«

    Na finalu superpokala je s Čeferinom nagrade podeljeval mladi palestinski otrok Mohamed, ki je izgubil oba starša. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
    Na finalu superpokala je s Čeferinom nagrade podeljeval mladi palestinski otrok Mohamed, ki je izgubil oba starša. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

    V nadaljevanju je še bolj odločno dejal, da ne more razumeti, kako lahko politik, ki lahko stori veliko za zaustavitev pokola kjerkoli, mirno zaspi. »Ko vidi vse otroke in vse civiliste mrtve. Ne razumem tega. Veste, tudi ideja, da bi moral nogomet rešiti te težave, ni prava.«

    Pravila Uefe prepovedujejo politična, verska in ideološka sporočila na stadionih. Obenem pa je bil na nedavnem evropskem superpokalu transparent Uefe z napisom "Nehajte ubijati otroke, nehajte ubijati civiliste".

    Čeferin ob tem izpostavlja pomembno funkcijo Uefine fundacije za otroke. »Ne živimo na drugem planetu. Živimo v tem svetu. In ko vidite otroke, ki umirajo po vsem svetu zaradi - to je diplomatska izjava, če rečem - nepremišljenih politikov. Kdor misli, da je 'Nehajte ubijati otroke, nehajte ubijati civiliste' politično sporočilo, je zame idiot.«

    Ne strinja se z gostovanjem evropskih lig v tujini

    Čeferin nasprotuje tudi načrtom španske in italijanske lige, da bi tekme igrali v tujini, v Združenih državah Amerike oziroma Avstraliji. Načrti zahtevajo odobritev Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Čeferin je povedal, da Uefa ne more posredovati, ker načrte podpirata španska in italijanska nogometna zveza.

    V političnem svetu je Aleksander Čeferin zelo vpliven. Na finalnem obrčaunu evropskega prvenstva za dekleta je tekmo spremljal v druži britanskega prestolonaslednika Princa Williama. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    V političnem svetu je Aleksander Čeferin zelo vpliven. Na finalnem obrčaunu evropskega prvenstva za dekleta je tekmo spremljal v druži britanskega prestolonaslednika Princa Williama. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

    »Nismo zadovoljni, a kolikor smo pravno preverili, tukaj nimamo veliko prostora, če se zveze strinjajo. In obe zvezi sta se strinjali. To razpravo bomo začeli tudi s Fifo in vsemi zvezami, ker mislim, da to ni dobro,« je dejal Čeferin.

    Politico je navedel tudi, da ima Slovenija v tem trenutku dva izmed najboljših desetih športnikov na svetu, Tadeja Pogačarja in Luko Dončića: »Imamo nekaj balkanskega borbenega duha, vendar ne preveč. Še vedno smo disciplinirani. Naša kultura je bližje avstrijski ali severni Italiji. Hkrati smo borci, tako kot vsi ti narodi nekdanje Jugoslavije. In ti rezultati so resnično fenomenalni. Zelo težko je to razložiti v enem stavku, vendar mislim, da nas je tja pripeljala kombinacija genetskega in kulturnega.«

    Vprašanja, ali bo leta 2027 ponovno potegoval za predsednika Uefe, ni želel komentirati, ne bo pa kandidiral za predsednika Fife. "»Ne. Ampak kot me oče rad opominja, je vsak ne le način, da preizkušam prihodnost,« pa je odvrnil na možnost, da bi šel na volitve v Sloveniji za predsednika države ali vlade.

    Več iz teme

    Aleksander ČeferinRusija-UkrajinaUefaintervjuvojna v UkrajiniEvropska nogometna zvezaFifaMOKvojnaSvetovna nogometna zvezaVolodimir ZelenskiOKSIzrael

