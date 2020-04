Čeferin in Zavrl na spletnem večeru NZS

Ljubljana

Tekma s Portugalci vprašljiva

Radenko Mijatović že četrto leto vodi NZS. FOTO: Jože Suhadolnik

- V teh dneh bi morala biti slavnostna skupščina ob okroglem jubileju, namesto nje pa bo Nogometna zveza Slovenije NZS danes ob 20. uri izpeljala spletni dogodek.Na Večeru s predsedniki bodo v prenosu na spletni strani NZS, na facebooku in youtubu gosti trije predsedniki. Ob zdajšnjem prvem možu NZSbosta še, predsednik Uefe in nekdanji predsednik NZS, ter, nekdanji predsednik NZS in častni predsednik krovne nogometne zveze na Slovenskem.NZS je za ta čas sicer pripravljala že omenjeno slavnostno akademijo, pa tudi prijateljsko tekmo z evropskim prvakom Portugalsko konec maja v Ljubljani, ki je zaenkrat ne bo zaradi pandemije, razstavo fotografij v Tivoliju, nogometne večere, predstavitev novega dresa in knjige o zgodovini nogometa na Slovenskem ter drugo.A precej dogodkov je pod vprašajem, česar se bodo bržčas dotaknili tudi današnji govorci. Ti so vsak po svoje pustili vtis na zgodovino nogometa na Slovenskem. Že pred tem bo predstavnike NZS na posebni slovesnosti ob 100-letnici delovanja v predsedniški palači ob 11. uri gostil predsednik države