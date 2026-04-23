Čeferin: Kako naj bi to vedel, saj nisi psihiater

Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA), je priznal, da tudi sam ne razume več vseh pravil in interpretacij sodnikov pri uporabi video tehnologije oziroma sistema VAR. »Tudi jaz tega ne razumem več,« je Čeferin omenil na današnji konferenci Forum, ki jo je v Madridu priredil Apollo Sports Capital, novi večinski delničar madridskega Atletica.

»Navijači ne morejo razumeti različnih interpretacij pravil od tekme do tekme, tudi jaz jih ne razumem več. Za primer: igra z roko – nihče je ne razume. Je enajstmetrovka ali ne? Nihče ne ve. Je bilo namerno? Kako naj bi to vedel, saj nisi psihiater,« je vzkliknil Čeferin.

»Sodnikom poskušamo razložiti, da je sodnik na igrišču tisti, ki odloča. Var bi moral posredovati le ob očitnih in jasnih napakah. In posredovanja morajo biti kratka, ne kot včasih v španski ali angleški ligi z 10- ali 15-minutnimi prekinitvami za pregled posamezne akcije,« je dodal prvi mož Uefe.

Čeferin meni, da je najboljši način za preprečevanje napak strogo spoštovanje predpisov Mednarodnega odbora za nogometna pravila Ifab.