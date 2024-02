Čeferin: Leta 2027 ne bom kandidiral za predsednika Uefe

Aleksander Čeferin je na kongresu dobil podporo za spremembo statuta Uefe, očitali so mu, da si s tem odpira vrata še za tretjo kandidaturo za predsednika Uefe. Zdaj je Grosupeljčan potrdil, na kar je v zadnjem času nekajkrat že namignil – leta 2027 ne bo več kandidiral za predsednika Evropske nogometne zveze, aktualni mandat bo njegov zadnji.

»Prebral sem, da je Uefa razklana, da ne deluje. Upam, da so vsi, ki so to trdili, po tem glasovanju vsaj malo osramočeni. Prej in zdaj bi lahko legalno kandidral za nov mandat do leta 2031, s pravnega vidika se ni nič spremenilo, a smo o tem še enkrat glasovali, ker tako delujejo resne organizacije,« je začel Čeferin, nato pa nadaljeval: »Statut smo morali spremeniti, če ne omejitev števila mandatov sploh ne bi bila veljavna. Če bi želel, bi lahko kandidiral. A sem utrujen od covida, dve vojn, nesmiselnih projektov, kot je superliga in raznih moralnih avtoritet, ki mečejo polena pod noge. Vse to me utruja. Ponosen sem, da sem kapitan barke, ki bo uspešno plula še naslednja tri leta. Zato sem se pred približno šestimi meseci odločil, da ne bom še enkrat kandidiral. Nogomet potrebuje svežo kri, predvsem pa si želim preživeti več časa z družino, ki me v zadnjih letih ni veliko videla.«

FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

»Odločitve nisem objavil prej, ker sem želel videti pravi obraz nekaterih ljudi. Predvsem pa nisem želel vplivati na odločitev kongresa o spremembah mandata. Bilo je kar nekoliko smešno spremljati vso to histerijo, ki se je dogajala v zadnjem času. Oseba, tako imenovana moralna avtoriteta, si ne zasluži komentarja. On je bil eden redkih, ki je vedel, da ne bom še enkrat kandidiral. Takoj je šel v javnost s svojim patetičnim sporočilom, saj je vedel, da po moji objavi ne bi več imela smisla,« je Čeferin ošvrknil še Zvonimirja Bobana, s katerim v zadnjih tednih bijeta bitke, predvsem na relaciji Boban – Čeferin in ne obratno.

V delu konference, namenjenem novinarskim vprašanjem, se je najprej v debato spustil z enim od angleških novinarjev glede tega, zakaj ni prej objavil svoje namere, da ne bo kandidiral, nato je pojasnil še, da je sicer možno, da se sestane s Florentinom Perezom in superligo, a da ne ve, kaj točno bi to prineslo, saj je evropski sistem povsem jasen. Nato je Čeferin zapustil druženje z mediji.

Čeferin bo tako svoje delo na vrhu Uefe zaključil leta 2017, po 11 letih, odkar je nasledil Michela Platinija. V tem času si je zgradil velik renome v nogometnem svetu in Uefo iz turulentnih vod pripeljal nazaj na vrh nogometne piramide, uspešno je prestal tudi izzive, ki jih je pred krovno zvezo postavila t.i. superliga.

