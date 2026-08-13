Čeferin mu je podelil kolajno, pohvalil ga je Buffon

Paris Saint-Germain je zmagovalec letošnjega evropskega superpokala. V Salzburgu so Parižani z 2:1 strli Aston Villo in tako ponovili dosežek iz lanskega leto, ko so po izvajanju kazenskih strelov premagali Tottenham. Pomembno vlogo na dvoboju je odigral tudi somalijski sodnik Omar Artan, ki mu je Evropska nogometna zveza (Uefa) zaupala sojenje dvoboja.

Za to se je Uefa odločila nekaj dni po tem, ko so mu ameriške oblasti zaradi »povezave z domnevnimi člani terorističnih organizacij« zavrnile vstop v državo, kjer bi moral soditi na tekmah svetovnega prvenstva v nogometu. »To je bilo zelo težko obdobje,« je pred tekmo priznal 34-letni sodnik. »Veliko ljudi mi je izkazalo sočutje, saj je zelo težko, ko nekdo, ki je delal dolga leta in od katerega se pričakuje, da bo nekaj naredil, da tega potem ne more storiti. Vendar pa resnično cenim podporo, ki sem jo prejel po vsem svetu, zelo sem hvaležen.«

Artanu sta pomagala Liban Abdoulrazack Ahmed iz Džibutija in Stephen Eleazar Onyango Yiembe iz Kenije. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters

Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina, ki je Somalijcu včeraj po tekmi podelil kolajno, je Artana za sojenje imenovala v okviru memoranduma o sodelovanju z Afriško nogometno konfederacijo (Caf), ki obsega sodelovanje na več področjih, vključno s sojenjem. »Zame je fantastično, da Caf sodeluje z Uefo, najboljšo konfederacijo na svetu za sodnike. Standardi v Evropi so fantastični, nogomet, ki ga tam igrajo, pa je zelo, zelo dober. Verjamem, da se lahko sodniki Caf veliko naučijo od Uefe, prav tako pa se lahko tudi sodniki Uefe veliko naučijo od Caf. To je koristno za obe strani,« je o sodelovanju dveh celinskih zvez povedal Artan.

Pomagala sta mu Liban Abdoulrazack Ahmed iz Džibutija in Stephen Eleazar Onyango Yiembe iz Kenije. Delo četrtega sodnika je opravljal slovenski sodnik Rade Obrenovič. Po koncu dvoboja je Artanu čestital tudi sloviti vratar Gianluigi Buffon. »Čestitke PSG-ju za še en odličen dosežek! Posebne čestitke pa gredo Omarju Artanu. Danes zvečer mu je nogomet ponudil oder, ki si ga je zaslužil,« je na družbenih omrežjih zapisal Italijan.