Čeferin na Norveškem, Mijatović v Albaniji

Vstopili smo v obdobje dveh tednov, v katerem bomo dobili še zadnje klube, ki bodo v sezoni 2025/26 igrali v treh Uefinih tekmovanjih – ligi prvakov, evropski in konferenčni ligi. Prvi teden prinaša tudi tekmi Olimpije in Celja na njunih štadionih, več slovenskih funkcionarjev pa bo obenem aktivnih na tujem.

V sredo ob 21. uri bo v zadnjem kolu kvalifikacij za ligo prvakov tudi prva tekma med norveškim Bodø/Glimtom in avstrijskim Sturmom iz Gradca – v majici slednjega igrata tudi Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković – na štadionu Aspmyra sodil Švicar Sandro Schärer, delo sodnikov pa bo ocenjeval kontrolor sojenja Darko Čeferin. Dan pozneje bo še bolj živahno. V četrtek bo na Reki tekma med Rijeko in grškim klubom PAOK, kjer bo glavni sodnik Slovak Ivan Kružliak, njegov učinek pa bo ocenil kontrolor sojenja Drago Kos.

Zadnje sito za preboj v konferenčno ligo prinaša tri tekme s slovenskim pridihom. Ob 20. uri se bo v Stožicah Olimpija merila z armenskim Noahom, sodil bo Nizozemec Allard Lindhout. Ob isti uri bodo Celjani gostili češki Banik Ostrava, glavni sodnik bo Elđin Mesijev iz Azerbajdžana. Ob 20.15 pa se bosta v Białystoku na Poljskem pomerila Jagiellonia in albanski Dinamo City. Delegat Uefe na tej tekmi bo predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.