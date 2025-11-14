Čeferin naj bi odslej deloval v BiH

Nogometna zveza Bosne in Hercegovine bo v prihodnjih tednih doživela pomembno okrepitev na področju sodniške organizacije, trdijo novinarski kolegi iz BiH. Vodstvu zveze se bo pridružil Darko Čeferin, nekdanji vrhunski slovenski sodnik, ki naj bi prevzel vodenje sodniškega komiteja in poskušal umiriti razmere, ki že dolgo bremenijo domače prvenstvo. Čeferin je sicer dolgoletni uslužbenec NZS, deluje v sodniški komisiji.

Čeferin je med letoma 2000 in 2013 sodil v Sloveniji, obenem je bil redni del Uefinin in Fifinih mednarodnih seznamov. Med drugim je delil pravico v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 ter v kvalifikacijskih ciklih evropskih prvenstev 2004, 2008 in 2012. Po letu 2013 ni bil aktiven na seznamih Uefa, Fifa ali NZS, v zadnjem desetletju pa je deloval predvsem kot strokovnjak in mentor v sodniških strukturah.

Le prvi korak širše reforme

Prihod Čeferina v Sarajevo naj bi bil le prvi korak širše reforme, trdi novinar Klixa. Vodstvo zveze naj bi razmišljalo tudi o angažiranju tujih sodnikov za najpomembnejše tekme bosanskega prvenstva, če bi se izkazalo, da domači delivci pravice ne dosegajo zahtevanih standardov. Takšna odločitev bi bila vsaj delni precedens v regiji in jasen signal, da se želi zveza oddaljiti od dolgoletnih polemik, neenotnih meril in spornih odločitev, ki so močno zaznamovale zadnja tekmovalna obdobja, menijo pri Klixu.

Čeferin naj bi sprva zaupal domačemu sodniškemu kadru, ki je bil v zadnjih letih pogosto v središču pozornosti zaradi napak, ki so bile deležne ostrih kritik klubov, strokovne javnosti in navijačev. Pogoste domnevne sistemske pristranskosti v korist nekaterih moštev so načele verodostojnost tekmovanja in povzročile vse glasnejše pozive po reformi.