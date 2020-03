FOTO:Čeferin: Navijači niso potrošniki, nogometaši pa ne stroji

»Naj nas bo sram, da smo lani povečali prihodke za 38%?«

Uefa razdeli 87 odstotkov prihodkov nazaj med udeležence

Številnim se bodo uresničile otroške sanje

V Amsterdamu poteka 44. redni letni kongres Evropske nogometne zveze (Uefa). Zbrane je nagovoril predsednik Fife, ki v zadnjih mesecih in letih večkrat bije bolj ali manj tiho bitko s številnimi deležniki na stari celini, tudi z Uefo, ki jo vodiČeferin je v dobro pripravljenem govoru odprl prav tovrstne tematike in še enkrat več poudaril, da je ključni izziv Uefe zaščititi nogometno igro.»Naj nas bo sram, da smo lani povečali prihodke za 38% v primerjavi s prejšnjim letom? Naj nas bo sram, ker predstavljamo najboljši dom nogometa na svetu? Vsako leto organiziramo približno 26 milijonov tekem, registriranih pa imamo 20 milijonov igralcev? Pod našim okriljem deluje 144.000 amaterskih klubov, 109.000 profesionalnih klubov. Naj nas bo sram, da smo največje socialno gibanje v Evropi, če že ne na svetu? Letošnje evropsko prvenstvo bo gledalo pred TV zasloni 5 milijard ljudi, na štadionih pa bo navzočih 3 milijone navijačev. V lanskem letu smo dobili 18 milijard odzivov na socialnih omrežjih, med letoma 2016 in 2020 pa smo ustvarili 15 milijard € prihodkov, naj nas bo zavoljo tega sram?« je zbrane v amsterdamskem kongresnem središču nagovoril Čeferin in nadaljeval z Uefinim poslanstvom.»Evropski nogomet je največja zgodba o uspehu v sodobnih časih, toda imeti moč pomeni več kot le denar, TV gledalce ali prevlado na družbenih omrežjih. Naš glavni cilj je zaščititi, razviti in promovirati evropski nogomet. Moč je nekoristna, če je ne uporabiš za višje cilje,« je zatrdil in dodal: »Purpose over profit, this is the key, my dear friends.« (Namen pred dobičkom, to je ključno, dragi prijatelji)Uefa razdeli 87 odstotkov prihodkov nazaj med udeležence v evropskem nogometu. »Mladim fantom in dekletom moramo zagotoviti najboljše možne pogoje za vadbo. Ob tem bomo podvojili proračun Uefine fundacije za otroke. Ponosni smo lahko na te dosežke, na to, da pomagamo z našim uspehom tudi drugim po svetu. Hvala,predsednik Južnoameriške zveze, op. a.), hvala za tvojo navzočnost. Drži, kot si rekel: To je šele začetek.«Nekdanji predsednik NZS se je v nadaljevanju dotaknil tudi izzivov, ki ležijo pred krovno evropsko nogometno hišo. »Če nam uspe organizirati euro 2020 na trajnostni način, torej s čim manjšim ogljičnim odtisom, bomo lahko na to ponosni. Nogomet ni kot vsak drug posel, ima svojo tradicijo in strukturo. Igralska piramida je delikatna in pomembna. Pravica vseh celinskih zvez do organizacije prvenstev je neizpodbitna, tudi o načelih solidarnosti in odprtih lig se ni možno pogajati,« je Čeferin vsaj posredno namenil nekaj besed tudi Infantinu. »Evropski nogomet dominira med evropskimi športi in prevladuje nad nogometom na drugih celinah, toda ne smemo dovoliti, da bi se začeli spraševati, ali jih še potrebujemo druge. Tega ne bomo dovolili, verjemite mi!«Predsednik Uefe, ki domuje med Nyonom in Grosupljem, je odprl še eno zanimivo tematiko. »Zadnje, toda ne poslednje: če nam uspeh omogoča, da lahko preprečimo prekomerno komercializacijo športa, bomo lahko ponosni tudi na to. Navijači niso stranke ali potrošniki, nogometaši pa niso stroji ali produkti. Navijači in igralci ustvarjajo nogomet, tega ne pozabimo. Kot ne pozabimo dejstva, da nam naši položaji niso dani, so naš privilegij in odgovornost. Noben funkcionar ne sme niti pomisliti na to, da smo mi zvezde, smo le čuvaji, da zaščitimo igro, nogometaše in zgodovino. Če nam uspe, bi bil to naš največji dosežek,« je prepričan Čeferin.»Ko se bo začelo evropsko prvenstvo, bo na voljo vsem po svetu. Turnir bo ponudil 51 tekem, pričakujemo navijače iz vseh evropskih in večine svetovnih držav. Praznovali bodo v 12 mestih, igralo bo 24 reprezentanc, videli bomo čudovit nogomet, igro, ki jo imamo radi, igro, o kateri sanjajo že najmlajši. Številnim se bodo uresničile otroške sanje. To je ta namen pred dobičkom, prijatelji, tako enostavno je to,« je zaključil svoj govor na kongresu Aleksander Čeferin.