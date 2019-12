FOTO:Čeferin: Nekateri so me označili za socialista. To je zame kompliment

Ljubljana



»99 odstotkov športnikov ni pod vplivom dopinga«

Predsednik države Borut Pahor in prvi mož Uefe Aleksander Čeferin med pogovorom ob robu prireditve Športnik leta. FOTO: Voranc Vogel/Delo



»Tudi po letu 2024 brez lige prvakov zaprtega tipa«

Aleksander Čeferin, madžarski premier Viktor Orbán in prvi mož madžarske nogometne zveze Sándor Csányi med finalom ženske lige prvakov maja v Budimpešti. FOTO: Reuters

Aleksander Čeferin se je v St. Peterburgu pred kratkim srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. FOTO: Reuters

- Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa)je vesel, da bona prihajajočem evropskem prvenstvu v nogometu lahko nastopila in da bo lahko tudi ena od gostiteljic. Meni, da se športnikom ne sme pripisovati objektivne odgovornosti, in dodaja, da bo turnir, ki bo potekal v 12 državah, panevropski festival športa.Slovenski odvetnik, ki je na vrhu evropskega nogometa od leta 2016, je o odločitvi Svetovne protidopinške organizacije (Wada), da Rusiji zaradi sistematičnega dopinga za štiri leta prepove vse nastope na tekmovanjih najvišje ravni, dejal, da Uefa ni podpisnica deklaracije Wade in posledično ni njena članica. Sam pa je predvsem proti določanju objektivne odgovornosti športnikov v takšnih primerih.»Po mojem mnenju se športnikov ne sme objektivno kaznovati. Zaradi nekih napak, ki so se dogajale, se ne sme športnikom onemogočiti nastopa na športnih prireditvah kar tako. Morate vedeti, da 99 odstotkov športnikov ni pod vplivom dopinga,« je dejal Čeferin ob robu torkove prireditvev Ljubljani, kjer je nastopil kot eden od podeljevalcev nagrad.je pri svoji odločitvi izpostavila, da kazen ne velja za evropsko prvenstvo v nogometu, ki po njeni klasifikaciji ni tekmovanje najvišje ravni. Takšna ocena je za Čeferina sicer nenavadna, a je kljub temu »vesel, da bodo Rusi lahko normalno nastopili na evropskem prvenstvu in bodo tudi soorganizirali euro in finale lige prvakov, ki je največji posamični športni dogodek na svetu, pa hkrati ne spada med tekmovanja najvišje ravni«.Priprave na euro je označil za zahtevne, dejstvo, da bo turnir potekal v karodna zahodu dona vzhodu, je velik logistični zalogaj. A pričakuje, da bo zahtevnost izvedbe takšnega projekta odtehtalo njegovo pozitivno sporočilo. »To je panevropsko prvenstvo, festival športa, kaže na neko prijateljstvo v teh težkih časih, kjer je toliko populizma, negativne energije, rasizma in nacionalizma in nestrpnosti vseh vrst,« je dejal.O naraščajočem pojavu rasizma v nogometu pravi, da je to vprašanje, s katerim senenehno ukvarja. Njene ukrepe ocenjuje kot vse bolj uspešne, a ob tem si postavlja predvsem vprašanje, kako najbolj učinkovito preprečiti, da se »tem idiotom« – kot označuje rasiste, neonaciste in podobne – odvzame pozornost javnosti, ki je kisik za njihovo delovanje. Kot meni, je ob kaznih pomembno predvsem izobraževanje, ukrepati pa morajo zlasti politiki, ki so pogosto tudi vzrok problema. »Ne potrebujemo pisem politikov,. Če imaš politike, ki so rasisti, nacionalisti, nestrpni do drugih ver, potem je to bolj resen problem. Nogomet sam se proti temu ne more boriti, saj je le odsev družbe,« je ocenil.Pri pogovorih o prihodnjem formatuvztraja, da je kakršnakoli ideja o zaprti ligi največjih klubov nesprejemljiva in škodljiva za evropski nogomet ter ne uživa podpore. »Tu je en predsednik enega kluba, ki sanja že 20 let o tem, ampak nima nikakršne podpore,« je dejal. Pri tem je še ocenil, da »tisti, ki imajo že veliko, vseskozi poskušajo. Njim gre le za trenutni dobiček, popolnoma jim je vseeno za razvoj nogometa.« Zato bo vztrajal pri svojem stališču, da Uefa mora skrbeti za razvoj nogometa vseh hitrosti in velikosti. Kot pravi, si je v nekaterih krogih zaradi tega pridobil naslov. »Tisti, ki to govorijo, mislijo to kot žalitev, ampak zame je kompliment,« je dodal.