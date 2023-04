Čeferin: Ni smiselno, da vedno zmagujejo eni in isti klubi

Evropska nogometna zveza (Uefa) je imenovala delovno skupino, ki bo razpravljala o možnih ukrepih za vzdržnost stroškov v evropskem nogometu. Odločitev za delovno skupino je sprejela po nedavnih izjavah predsednika Uefe Aleksandra Čeferina o možnosti uvedbe splošne omejitve plačne mase klubov.

Kot je pojasnil Čeferin, je cilj tovrstne omejitve porabe klubov preprečevanje večanja tekmovalnih razlik med klubi na stari celini. Dodal je, da so pogovori o predlogu uvedbe tovrstne omejitve s klubi že v teku. Delovna skupina Uefe bo sestavljena iz 11 predstavnikov nacionalnih zvez, Združenja evropskih klubov (Eca), evropskih lig, sindikata igralcev Fifpro Europe in Združenja evropskih nogometnih navijačev.

Vodstva lig dvomijo, da je dogovor o omejitvi mogoč

Uefa je dodala, da bo skupina iskala učinkovite načine »za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti evropskega nogometa in njegove konkurenčnosti«. Uvedba omejitve plačne mase bi najbrž zahtevala sprejetje kolektivnih pogodb po celotni Evropi, da bi bila skladna s pravom EU. Uvedbo kolektivnih pogodb je omenil tudi Čeferin v nedavnem gostovanju v podcastu Men in Blazers.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in njen generalni sekretar Theodore Theodoridis. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Vodilni predstavniki petih največjih evropskih lig naj bi sicer dvomili, da je dogovor o enotni omejitvi plačne mase mogoč glede na velike razlike v davčnih predpisih evropskih držav. Ena od nalog delovne skupine bo zato tudi pregled davčnih predpisov evropskih držav, s ciljem razvoja učinkovitih in pravičnih rešitev za omejevanje stroškov, je sporočila Uefa, ki bo pregledala tudi »možnost nadgradnje obstoječih pravil glede stroškov klubov z namenom boljšega nadzora, spodbujanja razvoja mladih nogometašev in bolj pravične razdelitve sredstev«.

»Tu ne gre za lastnike, gre za vrednost tekmovanj. Če vedno zmagajo eni in isti klubi, nima veliko smisla.« Aleksander Čeferin

Čeferin je razmišljanje o uvedbi omejitve plačne mase pojasnil z nevarnostjo, ki jo vse večje razlike v potrošnji med klubi predstavljajo za ustvarjanje pretiranih tekmovalnih razlik in posledično za zmanjšanje zanimivosti nogometnih tekmovanj. »Tu ne gre za lastnike, gre za vrednost tekmovanj. Če vedno zmagajo eni in isti klubi, nima veliko smisla,« je dejal za Men in Blazers.

Enotni najvišji znesek, ki bi ga lahko klubi namenili za plače?

Uefa je zadnje ukrepe za vzdržno potrošnjo klubov sprejela pred letom, glavni ukrep pa je omejitev razmerja med skupnimi prihodki in potrošnjo za plače in transferje. Klubi ne smejo porabiti več kot 90 odstotkov svojih prihodkov za plače in transferje, do sezone 2025/26 pa bo ta omejitev znižana na 70 odstotkov.

Ukrep je po pojasnilih Uefe odgovor na vse večjo porabo klubov za nakup igralcev, ki je v nekaterih primerih celo močno presegala klubske prihodke. Pandemija covida-19, ki je klubom povzročila nenaden padec prihodkov, je namreč v zadnjih letih razkrila nevzdržnost tovrstne zapravljivosti in spodbudila razpravo o ukrepih za dolgoročno finančno vzdržnost. V prihodnje je cilj določiti tudi enotni najvišji znesek, ki bi ga lahko klubi v Evropi namenili za plače.