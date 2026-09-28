Čeferin: Nogometna infrastruktura ni vredna prestiža italijanske zgodovine

Zadnjih nekaj mesecev je bilo pri Italijanski nogometni zvezi (FIGC) pestro. Aprila je odstopil predsednik zveze Gabriele Gravina, na volitvah so nato delegati za njegovega naslednika izbrali Giovannija Malagoja, po sporu glede imenovanja Andree Pirla pa je odstopil tehnični direktor Paolo Maldini. Lahko pa bi se znova zapletlo, saj Italijanski nacionalni olimpijski komite (CONI) preiskuje, ali so pri FIGC upoštevali pogoje za kandidaturo Malagoja. Ta pregled bi lahko privedel do tega, da bi zvezo vodila posebna komisija.

Nedavne dogodke pri italijanski zvezi je komentiral tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. »Brez da bi se poglabljal v pravne razlage, bi rad vse spomnil, da to ni prvič, da se je pojavilo vprašanje zunanjega vmešavanja v dejavnosti nogometne zveze,« je pojasnil Čeferin za italijansko La Gazzetta dello Sport. »Fifa in Uefa sta vedno nedvoumno vztrajali pri avtonomiji zvez. Upam, da bodo pristojni organi čim prej sprejeli odločitev v skladu s pravili športnega prava; zaostrovanje institucionalne krize nikomur ne koristi.«

Italija bo leta 2032 skupaj s Turčijo gostila evropsko prvenstvo v nogometu, Čeferin pa je bil lani oster do nogometne infrastrukture v državi in jo označil za »sramoto«. »Ta trditev še vedno velja, saj italijanska nogometna infrastruktura niti približno ne dosega prestiža, ki ga uživa vaš nogomet. Kljub temu je bil dosežen napredek. Avgusta je 13 mest izrazilo zanimanje za gostovanje tekem, napovedane znatne naložbe pa so spodbuden znak, da se je resnost situacije razumela tudi na institucionalni ravni,« je odziv na komentar pojasnil prvi mož Uefe.

Politično vmešavanje bi omajalo zaupanje Uefe

Italija mora za prvenstvo zagotoviti pet štadionov, edini, ki ustreza kriterijem Uefe, pa je štadion Allianz, na katerem igra Juventus. Nekateri predlagani objekti, kot sta štadiona v Rimu in Milanu, še niso zgrajeni, pri drugih, kot je štadion Diego Armando Maradona, pa so potrebna obnovitvena dela.

Čeferin je dodal, da v Italiji do takšnih prenov objektov kot v Evropi ni prišlo, ker je poslovni model drugačen. »Večina štadionov v Italiji je v lasti občin, medtem ko so klubi zgolj najemniki in zato nimajo prave motivacije za vlaganje v objekte, ki jim ne pripadajo. K temu se dodajajo zapleteni in dolgotrajni postopki, vključno z možnostjo, da se vsaka odločitev izpodbija na sodišču, kar pomeni, da projekti pogosto trajajo dlje kot mandat tistih, ki so jih sprožili.«

Giovanni Malago je na mesto selektorja imenoval Roberta Mancinija. FOTO: Augusto Casasoli/Reuters

Pri Gazzetti so Slovenca vprašali tudi o povezavi med primerom Malago in evropskim prvenstvom. »Ne nameravam komentirati hipotetičnih scenarijev. Odločitev še ni bila sprejeta,« je zatrdil, a dodal: »Naj le povem, da ima Italija kot soorganizatorka posebno odgovornost. Prav zato je pomembno ohraniti neodvisnost športnih institucij. Vsaka oblika političnega vmešavanja bi lahko omajala zaupanje Uefe in drugih partnerjev, kar ne bi bilo v interesu niti italijanskega nogometa niti samega turnirja.«