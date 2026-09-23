Čeferin odgovoril Infantinu

Ko predsednik Uefe javno pove, da je projekt res padel, zaupanje pa ne, to pomeni, da se v svetovnem nogometu ta teden ne lomijo le poslovni načrti, temveč tudi razmerja moči. Propadli poskus Fife, da bi približno petino svojih komercialnih pravic, vključno s svetovnim prvenstvom, odprla zasebnim vlagateljem, je bil vreden več milijard evrov in je razgalil, kako krhek je dogovor o tem, kdo odloča o najvplivnejši igri na svetu. Aleksander Čeferin je na nogometnem vrhu na Portugalskem brez omenjanja Giannija Infantina razkril, zakaj Uefa opozarja, da »nogomet ni naprodaj« in zakaj enemu pismu iz Züricha evropske zveze ne verjamejo.

Članek pokaže, kaj to pomeni za prihodnje reforme Fife, zakaj so volitve leta 2027 že danes v ozadju vseh izjav in ali se lahko enotnost nogometa sploh še obnovi.