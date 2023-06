Čeferin odgovoril nizozemskemu zvezdniku Barcelone

V času kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji poteka tudi zaključni turnir Uefine lige narodov na Nizozemskem. V polfinalnih tekmah je Hrvaška premagala Nizozemce, Španija pa Italijane. V nedeljo ob 15. uri bo tekma za tretje mesto, finale ob 20.45. Dejstvo, da »morajo« igrati tekmo za tretje mesto, je spravilo v slabo voljo domačega vezista Frenkieja De Jonga. Nogometaš Barcelone je povedal, da takšna tekma nima pomena in je namenjena le služenju dodatnega denarja za Evropsko nogometno zvezo (Uefo).

De Jong bi se moral najprej informirati

Nizozemcu je odgovoril predsednik Uefe Aleksander Čeferin, njegove besede je prenesel katalonski športni dnevnik As. »Preden je začel De Jong govoriti na tak način, bi se moral najprej ustrezno informirati. Prihodki od tekme za tretje mesto gredo naravnost nacionalnim nogometnim zvezam, torej ne Uefi in ne meni,« je zatrdil Čeferin in nato tudi sam izpostavil pomisleke o igranju tovrstnih tekem.

Frenkie de Jong med tekmo s Hrvaško, ki jo je Nizozemska izgubila. Verjetno bi imel drugačno mnenje o ligi narodov, če bi bilo obratno. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

»Da gredo ti prihodki zvezam, sem povedal že večkrat, toda nekateri ne poslušajo, med njimi je tudi De Jong. Če me sprašujete za mnenje, pa moram priznati, da imam dvom o igranju tekem za tretje mesto tudi sam. Toda to je bilo sprejeto že prej. Težko ocenim, kako bo v prihodnje, gotovo pa razmišljamo o vseh možnostih,« je dodal Čeferin.