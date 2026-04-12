Čeferin, Perez in Zahović sklenili dogovor, kaj to pomeni?

Kako dolgo bo veljalo »premirje«, ki ga de facto ne spoštuje nihče, bo pokazal čas. Že zdaj je jasno, da smo dobili štiri zmagovalce: Donald Trump meni, da je zmagal, tudi Iran se počuti zmagovalca, saj obvladuje promet preko Hormuške ožine, Rusija se počuti zmagovalca, saj prodaja energente po dvakrat višji ceni kot prej, Kitajski pa sploh ni treba nič čutiti, saj je brez izstreljenega naboja pridobila največ in med vsemi najbolj okrepila svojo industrijo.

Nogomet? Uefa je resda dobivala večino bitk na političnih in športnih organih, toda v zraku je tlela iskrica upanja za preostale akterje t. i. superlige. Naposled so si premislili Juventus, Barcelona in kot zadnji Real Madrid, s katerim je Uefa februarja sklenila »sporazum v dobro nogometa«, kot je dokončen poraz Reala gosposko opisal Aleksander Čeferin. Realov predsednik Florentino Perez in Čeferin sta si ta teden skupaj ogledala četrtfinalno tekmo lige prvakov med Realom in Bayernom. Upoštevaje dejstvo, da so bile »Čeferinove kazni za Zahovića nekoč kolajne«, to na prvi pogled morda predstavlja večje presenečenje od sklenjenega sporazuma med Realom in Uefo.