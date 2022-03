Čeferin podprl ranljive otroke v Ukrajini in sosednjih državah

Uefina fundacija za otroke, katere predsednik je prvi mož Uefe Aleksander Čeferin, je pred dnevi odobrila finančno pomoč organizacijam, ki poskušajo karseda pomagati najbolj ranljivim v ukrajinski vojni, otrokom. Fundacija za otroke je donirala milijon evrov za neposredno pomoč otrokom v Ukrajini in v sosednjih državah, kjer so že uredili nastanitvene zmogljivosti. Pri tem je fundacija namenila dodatnih 100.000 evrov za pomoč ukrajinskim otrokom in beguncem v Moldaviji.

Projekti v 130 državah po vsem svetu

»Otroci so zelo ranljivi v časih konfliktov in vojn, zato je naša dolžnost, da poskušamo zaščititi njihove osnovne pravice in njihovo zdravje. Po zaslugi načela solidarnosti v evropskem nogometu in s podporo naših partnerjev lahko podpremo najbolj ranljive v Ukrajini in njenih sosedah tudi na tak način,« je pri tem povedal Čeferin.

Uefina fundacija za otroke je bila ustanovljena aprila 2015 in je odtlej investirala v 180 projektov ter finančno podprla še 400 dodatnih projektov v 130 državah po vsem svetu, pri tem pa neposredno pomagala več kot 1,8 milijona otrokom.