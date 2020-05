Čeferin pozdravlja nadaljevanje bundeslige

Nemško prvenstvo se je nadaljevalo v neobičajnih okoliščinah. FOTO: AFP

PSG in Lyon bosta morala organizirati tekme

Nyon – Evropska nogometna zveza UEFA načrtuje konec sezone 2019/20 do avgusta, vključno z ligo prvakov in evropsko ligo, je v pogovoru za beIN Sports dejal njen predsednik. Prvi mož evropskega nogometa pričakuje, da bo vsaj 80 odstotkov lig končalo svoja prvenstva na igriščih.Večina evropskih lig je bila prekinjena sredi marca zaradi covida-19, nekatere lige pa so napovedale nadaljevanje prvenstva v prihodnjih tednih. Francoska in belgijska liga sta odpovedali nadaljevanje prvenstva in predčasno razglasili prvaka, nizozemska liga pa je končala prvenstvo brez prvaka. Medtem pa se je nemška bundesliga v soboto vrnila in nadaljevala od marca prekinjeno prvenstvo.Čeferin upa, da bo vsaj 80 odstotkov lig šlo po tej poti in končalo svoja prvenstva. »Imamo zamisel, vendar moramo počakati, da izvršni odbor UEFA potrdi datume. Lahko rečem, da se bo evropska sezona končala avgusta, če bo šlo vse tako, kot vidimo zdaj,« je potrdil Čeferin.»Kot zdaj stojijo stvari, sem prepričan, da bomo lahko končali evropsko sezono, kar pomeni tudi tekmovanja pod našim dežnikom,« je dejal predsednik UEFA in dodal: »Mislim, da bo večina lig dokončala sezono. Pri tistih, ki je ne bodo, bo šlo za njihovo odločitev. Toda vseeno bodo morali nogometaši igrati v kvalifikacijah, če bodo želeli sodelovati v Uefinih tekmovanjih,« je pojasnil prvi mož evropskega nogometa.Tako ligo prvakov kot tudi evropsko ligo so prekinili na začetku izločilnih bojev. Trenutno ni mogoče napovedati, kaj se bo zgodilo s francoskim nogometom, glede na odločitev francoske vlade, ki je športna tekmovanja v tej državi prepovedala do konca julija.»PSG in Lyon bosta morala organizirati tekme v Franciji. Če to ne bo mogoče, bodo Francozi to morali storiti na nevtralnih tleh. Ne vidim razloga, da jim francoska vlada ne bi dovolila, da organizirajo tekmo brez gledalcev, ampak bomo videli. To je zunaj moje moči,« je poudaril Čeferin.