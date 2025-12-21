Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

Pogovarjali smo se s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandrom Čeferinom. V ekskluzivnem intervjuju nam je zaupal svoje misli o aktualnih izzivih sodobnega sveta, tudi o Evropski uniji, Kitajski, ZDA in drugih političnih temah. Izpostavljamo majhen del intervjuja o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom. Celoten intervju na voljo na tej povezavi.

Če vemo, da ima Evropska unija čez palec približno pol milijarde prebivalcev, liga prvakov pritegne nekajkrat toliko gledalcev in je gotovo poseben produkt. Kako po štirih letih poskusov ustanovitve novega tekmovanja gledate na problematiko t. i. superlige, ki jo še vedno snuje Realov predsednik Florentino Perez?

Saj veste, da o teh zadevah ne želim govoriti, ker za mene ne obstajajo. Vam pa lahko povem, kakšna razlika zeva med to osebo in mano.

Kakšna?

Ko je on po propadu prvega poskusa ustanovitve tako imenovane superlige zbolel za covidom-19, sem mu napisal sporočilo in mu zaželel, da ozdravi. Vendarle sem najprej človek, šele potem nogometni funkcionar. Jaz sem imel pred približno dvema tednoma izjemno zahtevno operacijo. Bil sem na intenzivni negi, operacija je trajala nekaj ur. In tudi jaz sem dobil od njega pismo takoj po tem, a v njem je pisalo, da Real zahteva od Uefe denar, in ne vem, kaj še vse.

Tudi več milijard evrov visoko odškodnino.

Da. Tudi zaradi tega razloga tega človeka ne bom več omenjal, njegovega imena sploh ne. Veste, kako je, na koncu vsi goli in bosi stojimo pred nekom. Eni pred Jezusom, drugi pred Alahom. Jaz nisem veren, sem agnostik, bom že videl, pred kom bom jaz. In takrat ti ne bo pomagal noben denar, takrat ti ne bosta pomagala nobena moč in noben vpliv. Takrat moraš pojasniti svojo vlogo v življenju in jaz se tega trenutka prav nič ne bojim.

Koliko ljudi je sploh vedelo za te vaše osebne težave in koliko podpore, dobrih želja ste prejeli?

Za to je vedel relativno ozek krog ljudi, ampak te stvari se razširijo izjemno hitro. Moja največja podpora je bila moja soproga Barbara, ki je bila ves čas z mano v bolnišnici, in vse tri hčerke. Moj prijatelj Nasser Al-Khelaifi je priletel iz Katarja samo zato, da me pozdravi in mi zaželi zdravje. Samo iz nogometnega miljeja sem dobil okrog 380 sporočil. Ljudje so v temelju gotovo dobri.

Kako se počutite?

Da ne bodo spet ugibali, naj povem, da sem po tej operaciji zdrav kot riba in se me še ne bodo znebili. Celoten intervju na voljo na tej povezavi.