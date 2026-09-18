Čeferin pritisnil na Infantina: zakaj ima Fifa milijarde, a zveze ne dobijo več?

Spor okoli denarja in prihodnosti Svetovne nogometne zveze (Fifa) je dobil novo poglavje. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in prvi mož Konfederacije nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) Victor Montagliani sta predsedniku Fife Gianniju Infantinu poslala skupno pismo, v katerem predlagata neodvisen pregled večmilijardnih rezerv krovne organizacije in neposredno izplačilo najmanj desetih milijonov dolarjev vsaki od njenih 211 članic.

Če bi bil predlog uresničen v celoti, bi Fifa nacionalnim zvezam v ciklu med letoma 2027 in 2030 razdelila približno 2,1 milijarde dolarjev dodatnega denarja za nogometno infrastrukturo in razvoj. Šlo bi za enkratno črpanje rezerv, ki bi bilo povsem ločeno od že odobrenega programa FIFA Forward – glavnega razvojnega programa svetovne zveze, prek katerega Fifa svojim članicam zagotavlja denar za vsakodnevno delovanje in razvojne projekte, od gradnje igrišč in vadbenih centrov do organizacije tekmovanj in reprezentanc ter razvoja ženskega in mladinskega nogometa.