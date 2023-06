Čeferin: Savdijci delajo veliko napako

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v pogovoru za nizozemsko televizijo Nos dejal, da odhodi nogometašev v Savdsko Arabijo, kjer zvezdniškim igralcem ponujajo ogromne vsote denarja, niso razlog za strah v evropskem nogometu.

Poudaril je še, da savdski klubi z vlaganjem v prestope igralcev, ki so pri koncu svojih karier, delajo napako. Med drugimi sta Cristiano Ronaldo in Karim Benzema dva od igralcev, ki bodo z igranjem v Savdski Arabiji zaslužili ogromne vsote denarja, medtem ko sta na primer Luka Modrić in Lionel Messi zavrnila savdske ponudbe.

Vsi ti štirje nogometaši so od leta 2008 pobrali vse zlate žoge in so stari najmanj 35 let. Pri televiziji Nos so zato Čeferina vprašali, ali ga takšen trend selitev v Savdsko Arabijo skrbi. »Ne, ne, ne," je dejal in poudaril: "Mislim, da je to glavna napaka nogometa v Savdski Arabiji.«

»Zakaj je to težava? Ker bi morali vlagati v akademije, pripeljati trenerje in razvijati svoje igralce. Sistem kupovanja igralcev, ki so skoraj na koncu karier, ni sistem, ki razvija nogomet. Podobno napako so naredili na Kitajskem, ko so prav tako pripeljali igralce na koncu karier,« je nadaljeval Čeferin.

Nekdanji nogometaš Chelseaja in Slonokoščene obale Didier Drogba je leta 2012 kot prvi šel na Kitajsko, potem pa so mu sledili še drugi, tudi Nicolas Anelka in Frederic Kanoute, a odtlej ni bilo posebnega napredka v kitajskem klubskem in reprezentančnem nogometu.

»Pokažite mi igralca, ki je na vrhuncu, ki v najboljših letih začenja kariero v Savdski Arabiji. Tu ne gre le za denar. Nogometaši hočejo osvajati tekmovanja. Najboljša tekmovanja pa so v Evropi,« je še dodal Čeferin.

Na vprašanje, ali je evropski nogomet izgubil najprivlačnejše nogometaše, pa je odvrnil: »Nismo jih izgubili. Oni še vedno igrajo nogomet. Na koncu karier pač nekateri gredo nekam zaslužit denar.«

Čeferin je ponovil, da Uefa razmišlja o pravilih, s katerimi bi omejila proračune za plače in prestope klubov, ki imajo pravico igrati v evropskih tekmovanjih.

»Ne želimo, da dva ali trije klubi, ki imajo neomejena sredstva, pridejo do proračunov v višini pet ali deset milijard evrov. Potem naše tekmovanje ne bo več zanimivo. Praktično vsak klub, s katerim sem se pogovarjal, se strinja s tem. Smo daleč od kakršne koli odločitve glede tega, samo razmišljamo o tem,« je zaključil predsednik Uefe.