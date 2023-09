Čeferin sklenil dogovor s klubi najmanj do leta 2030

Evropska nogometna zveza (Uefa) in Združenje evropskih nogometnih klubov (Eca) sta podpisala obnovljeni memorandum o soglasju, ki podaljšuje njuno sodelovanje do leta 2030. Bistvo sporazuma je popolna zavezanost krepitvi temeljnih načel evropske nogometne piramide, za katero se zavzemajo navijači po vsej Evropi, so danes zapisali pri Uefi. To vključuje osrednjo vlogo zveze kot evropskega organa ter odprt sistem napredovanja in izpadanja, ki se na koncu konča z uvrstitvijo v odprti model evropskih tekmovanj.

Še en osrednji element tega sporazuma je skupna prednostna naloga spodbujanja evropskega klubskega nogometa na vseh ravneh. To naj bi se pokazalo v novem modelu razdelitve prihodkov za cikel med letoma 2024 in 2027, ki se bo ponašal s povečanjem solidarnostnih plačil, kar bo koristilo klubom v domačih ligaških tekmovanjih.

Memorandum temelji na trdnih temeljih sodelovanja

Delež v tem novem ciklu namenjen klubom, ki ne bodo sodelovali v ligaškem delu evropskih tekmovanj, se bo povečal na skupno deset odstotkov. Poleg treh odstotkov rezerviranih za klube, ki bodo izpadli v kvalifikacijah, se bo delež za klube, ki niso igrali v Evropi, povečal na sedem iz dosedanjih štirih odstotkov.

Nasser Al-Khelaifi je predsednik PSG in Združenja evropskih klubov (ECA). FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Pri Uefi dodajajo, da je novi sporazum tudi odraz izjemnega napredka pri razvoju ženskega nogometa, za katerega si Uefa in Eca enotno prizadevata, da bi izboljšali tekmovanja in spodbujali rast naslednje generacije nadarjenih nogometašic.

»Ta novi memorandum temelji na trdnih temeljih sodelovanja med Uefo in Eco, da bi okrepili odprto in na vrednotah temelječo evropsko nogometno piramido, ki jo slavijo navijači po vsem svetu. Prinesel bo kontinuiteto, stabilnost in zdravo rast, ki bo koristila vsem kotičkom Evrope,« je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

»Obnovljeni sporazum je fantastična novica za vse evropske klube in za vse, ki skrbijo za stabilnost in blaginjo evropskega nogometa. Memorandum formalizira sporazume med Uefo in Eco o številnih zadevah, povezanih z upravljanjem, zastopanjem, regulacijo, financami in športom, ter vzpostavlja trdne temelje za nadaljnji razvoj evropskega klubskega nogometa,« pa je dejal predsednik Ece Naser Al-Helaifi.