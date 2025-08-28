Čeferin sporočil pomembno novost o finalu lige prvakov

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila pomembno spremembo pri finalu lige prvakov: leta 2026 se bo tekma začela tri ure prej, kot je bilo to običajno doslej. Medtem ko se je finale lige prvakov v Münchnu leta 2025 (PSG – Inter) začel ob 21. uri po lokalnem času, bo obračun v Budimpešti 30. maja 2026 na Puskas Areni s skoraj 70.000 sedeži na sporedu že ob 18. uri po lokalnem času.

Kot pojasnjuje Uefa, je odločitev povezana z željo po izboljšanju izkušnje za navijače, ekipe in mesta-gostitelja, saj so pozni zaključki tekem ob sobotah povzročali logistične težave, od dostopa do javnega prevoza do varnostnih zapletov. Zgodnejši začetek je namenjen tudi mednarodnim TV-trgom in mlajšim gledalcem.

Nova ura finala po meri navijačev

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je ob tem povedal: »S to spremembo postavljamo izkušnjo navijačev v središče našega načrtovanja. Finale lige prvakov je vrhunec nogometne sezone, nova ura začetka pa ga bo naredila še dostopnejšega, vključujočega in odmevnejšega za vse udeležene.«

Dodaja še: »Medtem ko je začetek ob 21. uri primeren za tekme sredi tedna, pa zgodnejši začetek finala v soboto pomeni tudi zgodnejši zaključek – ne glede na podaljške ali enajstmetrovke. Tako imajo navijači priložnost, da preostanek večera preživijo s prijatelji in družino ter skupaj podoživijo tekmo sezone.«

Finale lige prvakov se na soboto igra od leta 2010, Budimpešta pa je nazadnje gostila finale evropske lige leta 2023 med Sevillo in Romo, ko so bili po enajstmetrovkah boljši Španci.