Čeferin kritičen do mundiala: Cene so vrtoglave, širitev nepotrebna

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je na konferenci v ljubljanski Cukrarni z naslovom Več kot igra v organizaciji Pop TV med drugim poudaril, da bi se morala politika čim manj vmešavati v šport. Da pa v Sloveniji naredi premalo za spodbujanje športa.

Tri dni pred začetkom svetovnega prvenstva, na katerem bo prvič nastopilo kar 48 reprezentanc, je Čeferin povedal, da takšna širitev ni dobra za nogomet, ker »imamo ogromno tekem, ki so popolnoma nezanimive. Po drugi strani pa lahko tako tudi majhne države sodelujejo in začutijo utrip svetovnega prvenstva, ki je velika stvar,« je dejal in se obregnil tudi ob (pre)visoke cene vstopnic za ogled tekem SP.

Predsednika Uefe in Fife morata vseskozi dobo sodelovati v dobrobit športa. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Cene vstopnic na SP 2026 so vrtoglave. To je dejstvo. Sprašujemo se, ali je smisel nogometa zgolj to. Stadioni bodo vsaj za pomembne tekme verjetno polni, ker je v ZDA in Kanadi dovolj bogatih ljudi. Ampak, ali se resnično želiš znebiti navijačev?« se je vprašal Čeferin.

Glede mundiala je dodal, da ta morda ne bo tako miren in veličasten, kot je prepričan ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je podaril, da se v ZDA ne namerava srečati ne s predsednikom Trumpom ne s prvo damo Melanio Trump. »Šport lahko povezuje svet. Je ena redkih dejavnosti, ki ga sploh še povezuje, zato bi ga morali negovati, politika pa bi se morala čim manj vmešavati v šport,« so njegovo izjavo izpostavili na 24ur.com.