Čeferin & Co. tudi o Olimpiji in NZS

Nyon

Na trnih tudi NZS

Josip Iličić se je z Atalanto uvrstil v četrtfinale lige prvakov. FOTO: Reuters

Velika prepletenost

- Malokatero zasedanje izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (UEFA) žanje toliko pozornosti, kot jo bo današnje. Na mizi bo namreč urnik prekinjene sezone 2019/20 in celoten koledar sezone 2020/21, pri čemer bodo pozorno prisluhnili novicam tudi številni klubi v Sloveniji in NZS.Videokonferenca pod vodstvom predsednika Uefebo pritegnila celotno evropsko javnost. Izvršni odbor bo danes popoldne in jutri dopoldne razpravljal o usodi najmočnejših tekmovanj v Evropi.Člani IO morajo potrditi datume preostalih povratnih tekem osmine finala lige prvakov – četrtfinale so si že zagotovili Atalanta (), Leipzig (, Atletico () in PSG –, kot tudi celoten format tekmovanja. V zadnjih tednih je najpogosteje krožila v javnosti različica končnice s turnirskim sistemom, prizorišče naj bi bila Lizbona. Bomo videli.Uefa bo določila tudi datum začetka kvalifikacij za Uefina evropska pokala v sezoni 2020/21, čemur bodo prisluhnili tudi vodilni slovenski klubi Olimpija, Maribor, Celje, Mura, Aluminij in Nafta, ki kandidirajo za Evropo. Ni namreč vseeno, kdaj bodo morali igrati prvo tekmo kvalifikacij.Na mizi bo tudi prihodnost reprezentančnih tekmovanj. IO Uefe bo razpravljal in nato potrdil prizorišča evropskega prvenstva 2020 – to bo med 11. junijem in 11. julijem 2021 – in urnik tekem. »Še naprej se bomo pogovarjali in načeloma načrtujemo izvedbo v 12 mestih. Če to ne bo mogoče, bomo pripravljeni, da turnir izpeljemo v desetih, devetih ali celo osmih mestih,« je nedavno zatrdil Čeferin.Ob tem bo IO določil terminski načrt lige narodov. Slovenija bo igrala v skupini C3 – v njej so še Grčija, Kosovo in Moldavija –, po naših informacijah naj bi tudi reprezentančni nogomet oživel še letos, in sicer septembra, oktobra in novembra. Nogometna zveza Slovenije (NZS) je »vpletena« tudi v evropsko prvenstvo U-21, ki bo v Sloveniji in na Madžarskem, kot možen datum pa nekateri omenjajo pomlad leta 2021, torej bi turnir spravili pod streho še pred začetkom članskega eura 2020.Čeferin bo skupaj z ekipo sodelavcev v resnici potrdil celoten urnik tekmovanj za letošnje in prihodnje leto, zato pričakujejo novice iz Nyona vsi pod Uefinim dežnikom. Evropska tekmovanja še nikdar niso bila tako tesno prepletena z državnimi, kot bodo prav v letih 2020 in 2021.In še: IO Uefe bo dan pozneje določil tudi režim žreba evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju.