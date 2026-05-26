Čeferin upravljal vlak, nekateri vstopili, drugi izstopili (VIDEO)

Posrečena nogometna zgodba prihaja iz Italije, kjer so nedavno končali tamkajšnje nogometno prvenstvo serie A. Posebej dramatično je bilo v boju za uvrstitev v ligo prvakov 2026/27, v katerem so bili do zadnjih minut zadnjega kola vpleteni številni znani klubi. Na koncu sta potegnila najdaljšo Roma in nogometni palček Como, brez sanjskega tekmovanja Uefe pa sta ostala tudi nekoč slovita kluba AC Milan in Juventus.

Vlak za ligo prvakov odhaja s četrtega tira

Razplet 38. kola serie A so na zanimiv način opisali pri produkcijski »hiši« Contenuti AI, ki ustvarja video vsebine s pomočjo umetne inteligence. V kratkem videu so prikazali glavne akterje omenjenih klubov – poleg njih tudi vodilna Inter in Napoli –, ki so želeli vstopiti na vlak za ligo prvakov, ki ga je »upravljal« strojevodja-predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Kdor si je zagotovil LP, je bil pričakovano navdušen, komur ni uspelo, je bil žalosten, vse pa je bilo »posneto« na inteligenten način.

»Gospodje, vlak za ligo prvakov odhaja s četrtega tira (4. mesto v ligi, op. a.). Nekateri so si vozovnico rezervirali že pred meseci, nato pa na zadnji postaji ostali na peronu. Za druge potnike je na voljo regionalni vlak za evropsko ligo, z ustavljanjem na vseh manjših evropskih postajah. Takšna je nogometna zgodovina: ne šteje naslovov, razstavljenih v vitrinah, temveč tiste, ki pravočasno pridejo na postajo. Vrata se zapirajo. Povračil ne bo,« so zapisali ustvarjalci. Finale lige prvakov bo 30. maja v Budimpešti.