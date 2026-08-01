Čeferin uspel, Infantino opustil načrt prodaje

Predsednik Svetovne nogometne zvaze (Fifa) Gianni Infantino je opustil načrt prodaje deleža v hčerinski družbi, ki bi upravljala s komercialnimi pravicami tekmovanj pod okriljem Fife. Švicar na čelu krovne organizacije je priznal, da je projekt ustvaril razhajanja, ki »niso več v interesu prvotno zastavljenega cilja«.

»Po tem, ko smo pozorno prisluhnili vsem mnenjem, je postalo jasno, da je projekt povzročil razhajanja takšne narave, da – ne glede na stopnjo podpore – niso več v interesu prvotno zastavljenega cilja,« je sporočil Infantino. »Naš cilj je vedno bil in vedno bo združevanje in izboljšanje. Zato s tem predlogom ne bomo nadaljevali.«

Načrt prodaje petinskega deleža v družbi Fifa Forward Enterpirse zasebnim vlagateljem, s katerim je Fifa želela zbrati 4,2 milijarde dolarjev, je naletel na močan odpor nogometnih konfederacij po svetu. Evropska nogometna zveza (Uefa) pod vodstvom Aleksandra Čeferina je izglasovala bojkot vseh tekmovanj Fife, če bi Infantino vztrajal pri predlogu prodaje. V nasprotovanju projektu sta se mu pridružili tudi Konfederacija nogometnih zvez Severne in Srednje Amerike ter Karibov ter Azijska nogometna zveza.

Carlos Cordeiro, višji svetovalec predsedniku Fife, je odstopil v znak protesta. FOTO: Jim Watson/AFP

»V prihodnjih dneh in tednih nameravam ponovno združiti vse zainteresirane strani v duhu skupnega interesa za naš šport, s ciljem, da nogomet še naprej raste povsod, zlasti v tistih državah, ki našo podporo najbolj potrebujejo,« je še dodal prvi mož Fife. Opustitev načrtov sledi tudi odstopu Carlosa Cordeira s položaja višjega svetovalca predsednika Fife. V obrazložitvi odstopa je zapisal, da je to slab projekt, pri katerem ni sodeloval in mu nasprotuje.