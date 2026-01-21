Čeferin ustavil rušenje igrišča na Zahodnem bregu

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in Evropska nogometna zveza (Uefa) pod vodstvom Aleksandra Čeferina sta posredovali in pred uničenjem rešili nogometno igrišče v begunskem taborišču Aida na okupiranem Zahodnem bregu. Izraelske oblasti so prejšnji torek odredile rušenje objekta, kot razlog pa so navedle, da je bilo igrišče postavljeno »nezakonito« v bližini ločitvenega zidu. Odločbo o rušenju je izraelska vojska izdala 31. decembra.

Po poročanju športnega portala The Athletic je imel Čeferin več sestankov s predstavniki Izraelske nogometne zveze, prvič 12. januarja in naslednjič tri dni kasneje. »Lahko potrdimo, da je predsednik UEFA stopil v stik z Izraelsko nogometno zvezo glede ohranitve nogometnega igrišča v begunskem taborišču na Zahodnem bregu. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo predsedniku (izraelske) zveze Mošeju Zuaresu za njegova prizadevanja za zaščito igrišča pred rušenjem. Upamo, da bo igrišče še naprej služilo lokalni skupnosti kot varen prostor za otroke in mladino,« je v odgovoru za portal zapisala Evropska nogometna zveza.

The Athletic piše tudi, da je osebni urad predsednika Fife Giannija Infantina vprašanje o rušenju nogometnega igrišča izpostavil pri švicarski vladi in Izraelski nogometni zvezi. Po navedbah medija so pogajanja, v katerih so sodelovali švicarski poslanci, privedla do tega, da je Simon Geisbuhler, švicarski veleposlanik v Izraelu, izraelsko vlado zaprosil za rešitev objekta.

V begunskem taborišču Aida pri Betlehemu je po podatkih Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) leta 2023 živelo 7244 Palestincev. Igrišče so postavili leta 2021 in ga po pisanju Guardiana redno uporabljajo člani skupnosti, tudi mladinska dekliška ekipa.