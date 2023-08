Čeferin v Atene na pogovore o navijaškem nasilju

Urad grškega predsednika vlade Kiriakosa Micotakisa je sporočil, da bo naslednjo sredo Atene obiskal predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in se z glavnimi grškimi športnimi klubi pogovoril »o stanju v grškem in evropskem nogometu,« poroča grška tiskovna agencija Amna.

Tema razgovora med Micotakisom in Čeferinom bo v prvi vrsti nasilje med navijači Olympiacosa, Panathiniakosa, AEK-a in Paoka, dodaja francoska agencija AFP. Po sestanku s premierjem se bo Čeferin sestal še z ministri grške vlade in predstavniki omenjenih klubov.

Grčijo je ta teden pretresla nova tragedija, povezana z nogometom. Pred dvobojem 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov med AEK-om in Dinamom iz Zagreba je v spopadu med navijači umrl 28-letni Grk Michalis Katsouris.

Najprej sestanki za varnost, nato superpokal

Grški minister za zaščito državljanov je po dogodku suspendiral sedem policistov, ki niso ustrezno poskrbeli, da do spopada ne bi prišlo. Neposrednega sodelovanja pri umoru navijača je osumljenih 13 oseb, pri eni od njih (z albanskim potnim listom) so našli tudi preklopni nož.

Lani je v Solunu v pretepu med navijači Arisa in Paoka umrl mladoletni Alkis Kampanos. Po dogodku je vlada zvišala najvišjo kazen za navijaške nerede s šestih mesecev na pet let zapora, pet krivcev za smrt Kampanosa pa je dobilo dosmrtno zaporno kazen.

Čeferin bo v sredo zvečer v Atenah obiskal še nogometno tekmo med Manchester Cityjem in Sevillo za evropski superpokal.