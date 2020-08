Čeferin: V Lizboni brez pripomb

Lizbona - Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), se ta teden nahaja na Portugalskem, kjer potekajo zaključni boji lige prvakov, ki se bo s finalom med PSG in Bayernom iz Münchna sklenila v nedeljo. Kot so zapisali na spletni strani Uefe, je bil Čeferin z videnim in delom portugalske nogometne zveze (FPF) zelo zadovoljen.



Čeferin, ki sta ga ob obisku lizbonskega mesta nogometa (Cidade do Futebol), novih prostorov portugalske zveze, spremljala portugalski premier Antonio Costa in predsednik FPF Fernando Gomes, je izrazil navdušenje nad ekipnim delom in solidarnostjo, ki so jo pokazali v tako kratkem času za izvedbo zaključnega turnirja.



»Po celotni Evropi je stanje težko. Za zdaj gre vse odlično, zahvaljujoč odličnemu delu portugalske nogometne zveze in portugalske vlade,« je dejal Slovenec na čelu evropskega nogometa. Pomembnost prireditelja tekme je izpostavil tudi Costa: »To je eno najboljših priznanj za Portugalsko, ki jo je moč videti kot najvarnejšo državo za organizacijo takšnega tekmovanja v dramatičnem času, ki vlada svetu v času covida-19. Zaradi tega bomo zdaj gostili tudi številna druga tekmovanja, posebno v avto-motošportih in motociklizmu, ki so prav tako izbrali Portugalsko za izvedbo tekme.«.



Predsednik FPF je izpostavil, da glede prirejanja ni večjih težav. »Vse je bilo, kot smo pričakovali, brez hujših zapletov. Ponosni smo na naše organizacijske sposobnosti in verjamem, da smo močno pripomogli k vrnitvi nogometa. Pomembno je poslati sporočilo, da se nogomet lahko vrne v naša življenja in znova postane pomemben del zadovoljstva ljudi,« je povedal Gomes.