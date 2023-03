Čeferin v središču Ugande: Začeti moramo delati že z otroki

Oči svetovne nogometne javnosti so bile ta teden usmerjene v dva dogodka – ligo prvakov in zasedanje Svetovne nogometne zveze v Ruandi. Tam je bil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je dolgo pot izkoristil še za tretjo, toda najbolj plemenito stvar, namreč za skok v Ugando, kjer teče ena od Uefinih humanitarnih akcij.

Čeferin: Želel sem preveriti, kako poteka naš projekt

»Naša fundacija za otroke (ang. Uefa Children Foundation) podpira fundacijo Aliguma, zato sem se odločil, da preverim, kako potekajo stvari tu v Ugandi in kaj se dogaja z razvojnim projektom, ki je naša prioritetna naloga v Ugandi,« je pojasnil Čeferin.

»Afriški nogomet se je zelo razvil in igralci so odlični, vendar imate kronične težave z infrastrukturo, zato potrebujemo akademije in trenerje. Začeti je treba delati že z otroki. V Ruando grem na kongres Fife, toda bolj sem navdušen nad videnim tu v Kampali in Ugandi,« je zatrdil Čeferin in dodal: »Nogomet je morda najmočnejša sila na svetu. Ne bi smeli misliti, da je nogomet le vrhunski nogomet in šov. Nogomet je treba izkoristiti tudi kot orodje za premik na bolje in ta projekt v Ugandi je eden od korakov v to smer.«

Grosupeljčana so v torek zvečer na letališču pričakali prva dama predsednika Ugande Janet Museveni, minister za šport Peter Ogwang in direktorica Fundacije Aliguma Rita Aliguma. Obisk predsednika Uefe je pritegnil velik interes medijev, ki so Čeferina spremljali na vsakem koraku.

Uefa je prek svoje fundacije za otroke namenila pomoč ugandskim otrokom. FOTO: Uefa

»Hvaležni in počaščeni smo, da lahko sprejmemo tako visokega gosta. Končno smo začeli z velikim razvojem nogometne in druge infrastrukture v državi in kmalu se bomo lahko pohvalili z velikimi dosežki,« je zatrdil Ogwang. Fundacija Aliguma je prejela prvo donacijo Uefe že leta 2019, projekt je vreden 4,9 milijona evrov.

