Čeferin z bojkotom finala poslal jasno sporočilo

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se finala med Španijo in Argentino ni udeležil zaradi mešanja nogometa in politike ter spornih potez ter vmešavanja Donalda Trumpa v afero Balogun. Njegova odsotnost ni bila neopažena, sporočilo je prejel tudi predsednik Fife Gianni Infantino .

Čeferin je bojkotiral finale svetovnega prvenstva v New Jerseyju, s čimer je javno pokazal na vse globlji razkol med Uefo in Mednarodno nogometno zvezo. Čeferin je hkrati podpredsednik Fife in bi bil v običajnih okoliščinah med najvidnejšimi gosti finalne tekme, tako pa ga na tribunah stadiona MetLife, ki je gostil finale SP, ni bilo.

V ozadju njegove odsotnosti je predvsem afera, povezana z ameriškim napadalcem Folarinom Balogunom. Ta je na tekmi z Bosno in Hercegovino prejel neposredni rdeči karton, vendar je Fifa izvršitev avtomatične prepovedi igranja za eno tekmo odložila za eno leto in mu omogočila nastop v osmini finala proti Belgiji.

Uefa je odločitev označila za »brez primere, nerazumljivo in neupravičljivo« ter opozorila, da je Fifa prestopila rdečo črto. Evropska zveza je poudarila, da avtomatična kazen po neposrednem rdečem kartonu ni stvar proste presoje in da izjeme med tekmovanjem ogrožajo njegovo verodostojnost ter integriteto.

Primer je postal še bolj sporen po razkritju, da je ameriški predsednik Donald Trump poklical predsednika Fife Giannija Infantina in zahteval ponovni pregled Balogunove kazni. Trump je pozneje javno prevzel zasluge za odločitev, Fifa pa je vztrajala, da je njen disciplinski organ deloval neodvisno in kazni ni razveljavil, temveč le odložil njeno izvršitev.

Uefa nasprotuje tudi nekaterim Infantinovim zamislim o nadaljnji širitvi svetovnega prvenstva, kritična pa je bila tudi do visokih cen vstopnic in vse večjega političnega vpliva v nogometu.